Une année dynamique malgré la crise sanitaire pour le Lions Club Chalon Doyen

Le Lions Club Chalon Doyen qui a pour devise le don de soi est de tous les combats, dès lors que l’engagement va au profit des autres. Le bilan des activités de cette association caritative par Info Chalon.

Le mercredi 24 juin, le Lions Club Chalon Doyen faisait un don aux Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône. Un geste plus qu'apprécié en cette période post-confinement qui voit le nombre de bénéficiaires des Restos exploser.



À noter que c'est d'ailleurs la présidente du Lions Club Chalon Doyen, France Boyet, qui est venue en personne, accompagnée par Yolande Paparel, responsable des actions sociales de l'association.



Bien entendu, les activités de cette association caritative Chalonnaise, qui compte 24 membres, ne se sont pas limitées pas à ce don.



En effet, depuis sa création, le 12 mai 1960, que ce soit la lutte contre le diabète, la faim dans le monde ou le cancer infantile, pour l'amélioration de la vue, l'environnement, la jeunesse, ou la recherche, le Lions Club Chalon Doyen s'est toujours investi dans de grandes actions.



Cette année, concernant la collecte de lunettes, le Lions Club a collecté 9400 paires. Ces lunettes seront envoyées pour réparation avant d'être redistribuées dans des pays qui en ont grandement besoin.



1 lecteur Victor* a également été offert à l'EHPAD de Saint-Rémy, les Terres de Diane.



Comme chaque année, le Lions Club participait au centre d'appels du Téléthon, durant les 2 jours que durait l'opération.



Le 8 décembre 2019, l'association animait un stand avec vente de vin chaud et de confiseries, au profit de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Un chèque de 450 euros a été remis à l'EHPAD du Bois de Menuse.



N'oublions pas l'action phare du Lions Club, la désormais célèbre Soupe des Chefs, en partenariat avec la Ville. Un événement qui connaît, chaque année, un vif succès. L'argent récolté permet d'envoyer des enfants en vacances, sauf cette année, en raison de la crise sanitaire de COVID-19.



À la barre malgré la pandémie



Bien que les 24 membres de l'association caritative se sont confinés chez eux, en raison de la pandémie, il ne faut pas croire qu'ils sont restés les bras croisés, pour autant.



La préoccupation première du Lions Club Chalon Doyen étant d'apporter du service, il s'est adapter à la situation. L'association a ainsi offert 3 tablettes Ardoiz avec accessoires et abonnment à des EHPAD du Chalonnais (Les Terres de Diane, le Bois de Menuse, Notre-Dame de Marloux). Des tablettes acheminées par la Poste, durant la période de confinement. 1200 euros ont été engagés dans cette action.



Une action qui a permis aux personnels soignants et aux animateurs de mettre les résidents en lien avec leurs familles, pendant cette période difficile. Un geste qui a été trés apprécié par les résidents.



Une autre tablette a été envoyée à un foyer médicalisé des Papillons Blancs.



Des masques en tissu ont été fabriqués pour l'Accueil de nuit, à Chagny.



Bien entendu, du matériel médical a été acheminé au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. 100 blouses, 200 masques et 6 boîtes de gants qui proviennent, entre autres, du CIFA Jean Lameloise de Mercurey.



La LCIF** a fait également un don de flacons de gel hydroalcoolique aux infirmiers et personnels soignants.



L'association a aussi organisé la distribution de friandises, de chocolats, de nougats et de pâtes de fruits à l'EHPAD Notre-Dame de Marloux et aux enfants et jeunes handicapés du SESSAD Chalonnais Bresse du Nord de Saint-Rémy.



2 membres du Lions Club Chalon Doyen et un cuisinier ont fait des cakes et ds tartes pour un goûter ainsi que des barquettes-repas.



D'autres gourmandises ont été envoyés dans des foyers.



Le vendredi 3 juillet, le Lions Club a fait un don de 400 euros à l'EHPAD Les Terres de Diane, à Saint-Rémy, pour un spectacle.



«Nous espérons que les résidents et le le personnel retrouveront apaisement, joie de vivre, détente à l'extérieur et un goût de vacances», nous déclarait la présidente du Lions Club Chalon Doyen.



Comme vous le voyez, le don de soi, qui est la devise du Lions Club n'est pas un vain mot.

* Il s'agit d'un appareil adapté aux personnes aveugles, mal-voyantes et tous les déficients visuels.

** Fondation Internationale des Lions Clubs.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati