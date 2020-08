La première Harley-Davidson 100% électrique présentée au Golf de la Roseraie 

Le Golf de la Roseraie vient d’accueillir le lancement officiel dans la région du dernier « petit bijou » de Harley-Davidson : la LiveWire 2020.

Central Twin Avenue, la concession Harley-Davidson de Chalon, a choisi le Golf de la Roseraie, pour présenter la LiveWire 2020, la dernière création du célèbre constructeur de motos américain. Le premier engin 100 % électrique conçu par le fabricant de Milwaukee. Une présentation en avant-première de cette merveille de technologie, à laquelle ont notamment assisté Dominique Melin, vice-présidente en charge des sports, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Philippe Dorier, président de l’AS Golf, et Dominique Boulisset, responsable de la commission sportive et de la commission terrain du club chalonnais, ancien collaborateur de Central Twin Avenue aujourd’hui à la retraite.

De 0 à 100 km/heure en moins de 3 secondes

Lionel Chenard, le dynamique patron de la concession implantée au parc d’activités Acti-Sud de Sevrey, ne s’est pas privé d’indiquer que la LiveWire 2020 a un moteur qui développe une puissance de 78kW ou si vous préférez 106 ch. Son autonomie peut aller jusqu’à 235 km en ville et 150 km sur autoroute, le plein d’énergie s’effectuant en 1 heure sur une borne rapide et 11 heures à partir d’une prise domestique. Sa vitesse maximale est de 180 km/heure et moins de 3 secondes suffisent pour passer de 0 à 100 km/heure. Reste son prix : 34 000 €. Un prix à l’image de la marque mais quand on est fou d’Harley-Davidson on ne compte pas ses deniers.

Pour l’occasion Lionel Chenard souhaitait un site un peu original pour dévoiler son nouveau modèle et il a tout de suite pensé au Golf de la Roseraie. D’abord parce que Central Twin Avenue est depuis plusieurs années partenaire « terrain » de l’AS Golf. Mais aussi parce que la LiveWire 2020 est une moto dite « écologique » et que le Golf c’est aussi la nature.

Gabriel-Henri THEULOT