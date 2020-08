Les passionnés de belles mécaniques auront un rendez-vous régulier à Chalon sur Saône

L'association Passion Sportives 71 a réalisé sa première opération à Chalon sur Saône et elle entend l'inscrire dans la durée.

Association d’évènementiel autour des véhicules sportifs, immatriculée à Mâcon depuis 2018, Passion Sportives 71 a réalisé son premier événement à Chalon sur Saône. "Un évènement test" aime à préciser Valentin Buatois, Président de la toute jeune association, mais fier d'avoir pu réunir à Chalon sur Saône sur le parking de Décathlon ce 9 août, près d'une centaine de véhicules rares, sportifs et historiques, à l'image des Alpine A110, Abarth 500 course de côte, 104Z préparée, Ultima GTR, Porsche GT3 RS, Ferrari et autres Mustangs pour ne citer que celles-ci. A Mâcon, le rendez-vous est donné tous les premiers dimanches du mois avec l'idée de l'organiser éventuellement à Chalon sur Saône le 3e dimanche de chaque mois. Pour venir à Chalon sur Saône, toute la Bourgogne était représentée, mais aussi des propriétaires de véhicules venant d'autres régions.

Malgré la canicule et le contexte sanitaire, convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous !