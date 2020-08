Les ‘Rendez-vous d’Automne’ : « L'Aube » Acte 1 (2)

Le photoreportage info-chalon.com

Info-Chalon était présent pour un second spectacle qui se déroulait à 11 heures 30, 9 Impasse de la Gravière à Chalon : « Autrement qu’ainsi » présenté par la compagnie Yann Lheureux. Cette animation d’une durée de 30 minutes proposant un ‘spectacle de danse’ interprété par le chorégraphe Yann Lheureux.

Poignant, émouvant et questionnant l’assemblée sur une prise directe avec le milieu hospitalier, ce spectacle s’intéresse aux soignants dans les Ehpads suite à une année mouvementée (Covid 19). Dans ces résidences précisément où beaucoup de personnes âgées confinées sont touchées par la maladie d’Alzheimer. Cette représentation était une étape de travail qui a ému et séduit le public présent.

La conception, la chorégraphie et l’interprétation de Yann Lheureux est subtile et intelligente et l’artiste n’a pas hésité d’ailleurs en fin de représentation d’expliquer le motif de la création de son projet aux spectateurs conquis ( une Co-Productions : Le Citron Jaune, CNAREP, Port Saint-Louis (13), Marseille 13…).

Lors de cet événement on notait la présence de Bruno Alvergnat, co-directeur du festival ‘Chalon Dans la Rue’.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B