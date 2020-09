Un petit nouveau se prépare à ouvrir du côté de la rue aux Fèvres à Chalon sur Saône

Le clin d'oeil du jour sur info-chalon.com

De l'Art et du Cochon, c'est le nom que prendra ce futur commerce, situé au 40 de la rue aux Fèvres, juste à côté de chez Enza, restaurant italien qu'on ne présente plus sur info-chalon.com. Sylvain Reverchon nous vient tout droit de Meursault où il tenait une épicerie. La date de l'ouverture n'est pas encore finalisée mais elle devrait intervenir dans le courant septembre. L'idée étant de mettre en avant des artistes locaux sous toutes les formes, en les associant à des produits locaux, bieres, vins, fromages et autres charcuteries. Une initiative qui confirme la bonne santé en terme de dynamisme commercial de la rue aux Fèvres.

L.G