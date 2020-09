Retour des dégustations au Cellier Saint Vincent !

Découvrez le programme

Après une pause de 6 mois, le Cellier Saint Vincent sort son nouveau programme de dégustations pour les 3 mois à venir. Et nouveauté, celles-ci se dérouleront dans le nouveau local situé au 5 sur Saint Vincent. Cette salle plus spacieuse permettra de mettre en place et respecter les gestes barrières et d’accueillir jusqu’à 18 dégustateurs.

Comme toujours, le nombre de places est limité et l'inscription est obligatoire sur le site internet https://www.celliersaintvincent.fr/degustations/ou directement en magasin. Le Cellier propose également des cartes cadeaux si vous souhaitez offrir une dégustation

Les dégustations sont variées, certaines pour débutants, d’autres pour amateurs avertis mais TOUTES se font dans la bonne humeur, l’échange et le partage. De 19h à 21h, entre 6 et 9 bouteilles seront dégustées à chaque fois accompagnées d’amuse-bouche.

LE PROGRAMME

Sachez tout de même que le Cellier Saint Vincent se réserve le droit d’annuler ou reporter les dégustations en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Merci pour votre compréhension.

DEGUSTATION PRIVEE

Sachez également que le Cellier Saint Vincent anime des dégustations dans un cadre privé (entreprises, particuliers, enterrements de vie de jeune fille/garçon, anniversaires) à partir de 8 personnes. Choisissez la durée, le thème, le budget et le Cellier vous propose un devis.

Pour suivre l’actualité du Cellier, rendez-vous sur Facebook et Instagram.

Cellier Saint Vincent- 14, place Saint-Vincent- 71100 Chalon-sur-Saône – Tél. : 03 85 48 78 25 ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 15 et 14 heures à 19 heures 15, le samedi non stop de 9 heures 15 à 19 heures 15 et le dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30

