Retour en images sur les Journées Européennes du Patrimoine

Les 37e Journées Européennes du Patrimoine ont lieu ces 19 et 20 septembre. Si certaines villes ont eu à déplorer leurs annulations suite à la crise sanitaire actuelle, à Chalon-sur-Saône, les lieux patrimoniaux maintiennent leurs portes ouvertes au public, de quoi découvrir ou redécouvrir les incontournables, tout comme des lieux insolites.

Succès des visites à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, tant est si bien qu’une visite a été ajoutée pour contenter un public curieux. Au programme : découvertes des loges, de l’atelier couture, des espaces scéniques… et du très prisé salon panoramique au sommet du bâtiment.

Fréquentation encore un peu timide en ce début d’après-midi, au Musée Vivant Denon. Venez découvrir les très belles pièces de ce musée, l’exposition ‘Le cheval… toute une histoire’ qui séduira petits et grands, la surprenante exposition ‘Trésors déconfinés’ qui vaut le détour et venez à la rencontre de la Société des Amis du Musée qui propose, entre autres, bon nombre de conférences passionnantes.

Les animations ne manquaient pas au Musée Nicéphore Niépce. Avaient lieu cette après-midi ‘Dans la chambre noire’ qui invitait le public à entrer à l’intérieur d’un appareil afin de vivre en direct la formation de l’image par la lumière et son enregistrement sur un support sensible et l’atelier ‘cyanotype’. Enfin, outre les expositions permanentes, découvrez la magnifique exposition consacrée à Jean-François Bauret qui propose une retrospective de sa carrière. A noter : il s’agit des derniers jours de l’exposition, à voir donc de toute urgence !

Vous pouvez visiter la Tour du Doyenné en compagnie de deux guides-conférenciers des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et en « Visites libres / Des lieux à (re)découvrir » l’ancien hôpital.

L’Espace Patrimoine situé 24, quai des Messageries, reste un lieu d’information. Il accueille également l’exposition permanente ‘Fragments d’histoire’ et diffuse le film ‘Les fouilles archéologiques du cloître de la Cathédrale Saint-Vincent - Chalon-sur-Saône 2013-2019’.

Les Journées européennes du Patrimoine, c’est aussi l’occasion d’être plus attentif à tout ce qui nous entoure. Ici au sortir de l’Espace Patrimoine :

A découvrir également encore demain : la Base Pétrolière Inter-Armées ( salle du souvenir et présentation statique de véhicule pétrolier militaire) et les insolites : « L’espace entreprise », ancien centre de recherche Kodak, les serres municipales . Tout le programme : https://www.info-chalon.com/articles/2020/09/14/45786/JOURNeES-EUROPeENNES-DU-PATRIMOINE-Le-patrimoine-de-Chalon-sur-Saone-leve-le-voile

SBR