3e journée de Fédérale 3 : RTC 21 – Chagny 9, un derby équilibré qui s’est joué aux pénalités

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait en 3e match de championnat de fédérale 3, l’équipe du RC Chagny ; des chagnotins qui restaient sur une victoire probante contre Nancy dimanche dernier et qui ne venaient pas pour se faire corriger ou faire de la figuration comme l’année dernière mais bien défendre chèrement leurs couleurs. Côté chalonnais, fort de ses deux victoires successives contre Colmar à la maison et à Strasbourg dimanche dernier, on voulait faire la passe de trois avant 15 jours de repos qui se profilent. Si l’équipe chalonnaise est brillante dans différents secteurs de jeu comme les rushs, les raffuts, les touches et sa fluidité de jeu, elle est tombée sur une équipe qui ne s’en est pas laissée compter et la victoire s’est jouée uniquement sur des pénalités. Néanmoins, Chalon maintien son cap et les chalonnais deviennent de sérieux favoris de cette poule de fédérale 3.

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps très humide avec pluie diluvienne

Vent : Sud-Nord Affluence : 800 personnes

Capitaine pour Chalon : Julien Juillet Entraineurs Chalon: Rudy Leger et Jerôme Bonnard

Adjoint de terrain Chalon : Arnaud Levasseur Soigneur pour Chalon : Mathieu Verdreau

Bon arbitrage de monsieur Pierre Toussaint (Ligue Auvergne Rhône Alpe)

Délégué fédéral : Michel Sellier

Carton blanc pour Chagny : Loubet (49’), Porte (56’), Bourillot (78’),

Sortie sur blessure à Chalon: Robalo (74’)

Changements et rentrées à Chalon-sur-Saône : Cottenceau (51’), Barraud, Duc et Grillot (57’), Robalo (67’)

Changements et rentrées à Chagny : Touahri, Rateau, Genelot, Galland (49’), Clerc (69’)

Résumé du match

Il ne fallait pas être en retard au stade car les hostilités entre les deux équipes commençaient dès le début du match avec une faute de placement chalonnaise et une pénalité aux 25 mètres face au poteau transformée par le capitaine chagnotin, Bourillot (Chalon 0 – Chagny 3, 2’). Il en était de même avec des chagnotins poussés à la faute et une pénalité excentrée côté gauche mais transformée par Genevois (Chalon 3 – Chagny 3 , 4’). C’est chalon, cette fois-ci, qui se met à la faute sur une position de hors jeu, pénalité excentrée à gauche le long de la ligne de touche à 30 mètres des poteaux et qui ne sera pas transformée par Bourillot (Chalon 3 – Chagny 3, 8’). Chalon qui va se faire punir à nouveau sur un ballon maintenu au sol et un autre sur une mauvaise position mais heureusement, le buteur adverse reste en panne lors de la transformation (14’). Ce n’est d’ailleurs pas mieux du côté chalonnais quand son buteur rate une transformation qui semblait facile face aux poteaux (16’). Le jeu reste équilibré et les deux équipes qui se rendent coups pour coups mais c’est suite à une position de hors jeu du chagnotin Porte que Genevois va ramener les chalonnais dans le camp visiteur et suite à une touche, c’est une nouvelle pénalité qui va être sifflée par l’arbitre à 25 mètres légèrement excentrée. Pénalité transformée par Genevois (Chalon 6 – Chagny 3, 26’). Chalon qui pousse et qui va obtenir un nouveau coup franc suite à un anti jeu et un ballon gardé au sol. Genevois transformera une nouvelle fois la pénalité (Chalon 9 – Chagny 3, 30’). Chagny qui est tout prêt de trouver la faille dans la défense chalonnaise et alors que porte peut aller aplatir le ballon dans l’embut chalonnais, il fera une faute de réception et un en avant qui sauvera les chalonnais (32’). Chalon qui aurait pu une nouvelle fois creuser l’écart par une pénalité à la 40’ mais Genevois ne passera pas la transformation. C’est donc sur le score de 9 à 3 en faveur des chalonnais que les joueurs regagneront le vestiaire.

Début de seconde mi-temps :

Chalon n’est pas satisfait de sa première mi-temps et d’entrée de jeu les avants et les secondes lignes poussent ! Une conquête de terrain qui se soldera par une nouvelle pénalité face aux poteaux qui sera transformée par Genevois (Chalon 12 – Chagny 3, 45’). Chalon campe dans le camp voisin et obtient une nouvelle pénalité suite à une faute du chagnotin Porte, pénalité qui sera transformée par Genevois (Chalon 15 – Chagny 3, 56’). Chalon continue d’occuper le camp visiteur et suite à une belle touche trouvée dans la ligne des 22, le ballon est récupéré par Bertheau, s’en suit un regroupement, le ballon est remisé sur Genevois en retrait qui passe le drop à 30 mètres des poteaux (Chalon 18 – Chagny 3, 61’). Chalon recule alors et subit 10 minutes de domination chagnotine qui se solde d’abord suite à un mauvais positionnement à une pénalité transformée par Bourillot (Chalon 18 – Chagny 6, 64’), puis une nouvelle fois suite à un ballon gardé au sol suite à un regroupement, pénalité transformée par Bourillot (Chalon 18 – Chagny 9, 67’). Chalon repart à l’attaque et c’est suite à une faute de Bourillot pour caresse à l’adversaire, qu’il va obtenir une nouvelle pénalité qui sera transformée par Genevois (Chalon 21 – Chagny 9, 79’). L’arbitre qui sifflera la fin de la partie sur ce score en faveur des chalonnais.

Analyse journalistique : Si toute l’équipe de Chalon est à féliciter sur ce match pour ce résultat positif. On a aimé les percussions de Golubowski et Abbatista, Bertheau dominateur dans les airs, la puissance de Muntz,Haselbauer et Lacomme efficaces aussi bien en attaque qu’en défense. Denet,Bajard et Linas toujours bien placés et qui n’hésitent pas à relancer le jeu.

Clin d’œil en tribune sur l’équipe de l’O.M.S de la Ville de Chalon, Thierry Thevenet et Jean Luc Durand

