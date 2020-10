Avant-première de «Poly» dimanche au Mégarama Chalon-sur-Saône

Adaptation du feuilleton culte des années 1960, «Poly» sort le 7 octobre dans les salles de cinéma partout en France. Mégarama Chalon-sur-Saône vous propose une avant-première dimanche, à 16 heures. Plus de détails avec Info Chalon.

Réalisé par Nicolas Vanier («Belle et Sébastien», «L'École buissonière», «Donne-moi des ailes»), «Poly» est l'adaptation très libre du feuilleton «Les aventures de Poly», diffusé en 1961, qui raconte l'amitié entre un enfant et un poney.



Le film sortira le 7 octobre dans toute la France.



Mégarama Chalon-sur-Saône vous donne rendez-vous dimanche 4 octobre, pour une avant-première.



Synopsis : Cécile, 10 ans, déménage dans le Sud de la France avec sa mère, Louise. L'intégration avec les autres enfants du village n'est pas facile. Lorsqu'un cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre que Poly, le poney vedette, est maltraité. Elle décide de le protéger et d'organiser son évasion! Poursuivis par Brancalou, l'inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s'embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié...



Avec François Cluzet, Julie Gayet, Élisa de Lambert,Patrick Timsit et Orian Castano.



Si dans le feuilleton original, le héros est un jeune garçon, dans «Poly», le rôle principal (en dehors du poney) est porté par une jeune héroïne prénommée Cécile, en hommage à l'auteur Cécile Aubry, décédée en 2010.



Dans ce film, trois éléments sont à retenir : les animaux, les enfants, la nature «et ses caprices». La maltraitance animale et le végétarisme sont aussi des causes mises en avant dans «Poly».



Avec une belle distribution et ses paysages bucoliques, «Poly» est un film qui plaira à différentes générations, tout d'abord aux enfants qui découvriront l'univers de ce poney attachant, mais aussi aux parents et grands-parents qui replongeront avec nostalgie dans leurs souvenirs d'enfance.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati