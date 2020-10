Plus de 120 personnes mobilisées pour soutenir les Yeganyan sur la Place de l'Hôtel de Ville

Samedi matin, un nouveau rassemblement a eu lieu sur la Place de l'Hôtel de Ville, pour soutenir les Yeganyan, une famille arménienne de Chalon-sur-Saône, enfermée dans un centre de rétention administrative et menacée d'expulsion vers leur pays d'origine où un sort peu enviable les attend. Plus de 120 personnes se sont mobilisées. Plus de détails avec Info Chalon.