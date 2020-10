«Lara Jenkins» jeudi au Mégarama Axel ou le portrait glacial d'une mère acariâtre

La Bobine vous donne rendez-vous jeudi, à 19 heures et 21 heures, au Mégarama Axel pour «Lara Jenkins», un long-métrage allemand signé Jan-Ole Gerster qui nous brosse ici le portrait mère froide et solitaire d’un jeune pianiste. Plus de détails avec Info Chalon.