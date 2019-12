Samedi 7 décembre 2019, dégustation d’huitres, escargot saumon du Chatenoy Rugby Club

Soutenez le Châtenoy Rugby Club en participant à la dégustation d’huitres, escargots et saumon au Chalet du stade de Charréconduit.

Le club de rugby de Châtenoy-le-Royal (CRC) a passé des moments difficiles durant l’intersaison et la nouvelle équipe dirigeante, jeune et dynamique, continue à faire vivre le club tant sur le terrain chaque dimanche grâce à l’entente avec le club de St Firmin, que lors des instants de rencontre et de partage qui ont lieu, uniquement, au chalet du stade de rugby de Charréconduit.

Le CRC va redémarrer en janvier 2020 une école de rugby ouverte aux jeunes dès l’âge de 7 ans. Une équipe d’encadrants a été constitué et est bien décidée à faire revivre le rugby de jeunes sur la commune en allant, vers les écoles, le collège et les communes alentours.

Conscients de la tache qui attend tous les dirigeants, ils ont besoin de l’aide de tous : particuliers, enseignants, commerçants, entreprises sachant que la Municipalité soutient une telle initiative en direction de la jeunesse.

Pour cela il faut aussi des moyens et cette seule journée du samedi 7 décembre 2019, de 9h à 20h, sera l’occasion de venir déguster, voir acheter, tout en apportant votre part financière à cette initiative.

Et puis c’est un excellent moyen de faire connaissance avec la nouvelle équipe tout en passant un bon moment de détente dont le bénéfice des ventes de cette opération, sous la seule et unique appellation du Châtenoy Rugby Club, est totalement au profit de l’association sportive.

JC Reynaud

Samedi 7 décembre 2019 de 9h à 20h

Degustation huitres, escargots et saumon

du Chatenoy Rugby Club

chalet du

stade de rugby de Charréconduit

rue de Charréconduit

Châtenoy-le-Royal