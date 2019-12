Encore un Marché de Noël exceptionnel à Châtenoy-le-Royal

Samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre 2019, le Comité de Jumelage fêtera les 20 ans d’existence d’un Marché de Noël pas comme les autres.

Et oui le Marché de Noël est déjà de retour, mais cette année quel beau retour puisqu’il va fêter ses 20 ans d’existence. Voila donc 20 ans que ce Marché de Noël, qui ne dure que deux jours, a commencé à acquérir ses lettres de noblesse. Sans doute parce qu’il a su se démarquer de bon nombre de Marché de ce type dans la région en n’acceptant que des créateurs et des producteurs du terroir.

Cela lui a bien réussi tant par la fréquentation qu’il draine sur les deux jours, que par le bouche à oreille que se donnent les exposants sur les lieux qu’ils fréquentent, pour certains tout au long d’une année dans les diverses manifestations qui leur sont proposées, en particulier durant le printemps et l’été.

Une quarantaine d’exposants

Comme nous l’avons relaté dans notre précédente présentation du 27 novembre 2019, faire venir des exposants nécessitent un travail de fonds afin de bien connaitre leurs créations ou leurs productions, partant d’un principe fondamental : aucun revendeur n’est accepté. Cela a son importance, puisque le Comité de Jumelage tient à mettre en avant celles et ceux qui font un vrai travail d’Artisans, dans le sens large et noble du terme, qui méritent d’ailleurs cette majuscule.

Cette année encore on retrouvera déjà quelques-uns des exposants qui tiennent essentiellement à être dans cette salle des fêtes et son annexe la salle Rameau, parce qu’ils donnent rendez-vous aussi à leur clientèle et surtout qu’ils aiment l’ambiance amicale qui y règnent.

Parmi les incontournables :

Du cote du terroir : les terrines de canard et le foie gras, les escargots, le miel, les chocolats, les plats cuisinés, la crème de châtaigne, les produits laitiers, et des vins de Bourgogne.

Du coté des créateurs : des tricots, de la céramique et porcelaine, des bijoux, de la peinture sur porcelaine, sur soie ou sur des abats jour, de la dentelle sur bois, des vêtements de poupée, des aquarelles et peintures, des chaussons en cuir, des cartes, du relooking de meubles, des chapeaux, du savon au lait d’ânesse, des créations textiles, du tournage sur bois, des vitraux.

Une dizaine de nouveautés

Le Marché de Noël c’est l’occasion pour les organisateurs de faire venir d’autres exposants, souvent avec des nouveautés qu’elles soient dans la création ou dans la production du terroir.

Ils seront une bonne dizaine qui apporteront leurs nouveautés : un vigneron de Bouzeron, des macarons et biscuits sablés, des pinces à cheveux, des bijoux par une fileuse de verre, des présentations en plantes grasses, des accessoires cuir, des chaussons de laine pour adultes, des couronnes de Noël, du tournage sur bois et même une potière venant de la Sarthe.

Coté Coeur le Comité de Jumelage invite l’association Ecole du Chat qui oeuvre pour la défense des chats et surtout apporte son soutien à l’association « Des étoiles pour Noa » qui vendra des décorations de Noël et des petits sablés.

Tout est fait pour apporter le plus grand choix aux visiteurs en vue des fêtes de fin d’année voir au-delà parfois.

JC Reynaud

Le Marché de Noël de Châtenoy le Royal

Samedi 7 décembre 2019 de 11h à 19h

Dimanche 8 décembre 2019 de 10h à 18h

Entrée libre

Participation à une tombola gratuite (attention un ticket par famille)

Un voyage en Espagne et deux séjours attractifs à gagner

Nombreux autres lots

Venues du Père Noël samedi et dimanche

Maquillage le dimanche

Buvette et gaufres maison