Un dernier retour sur le 20e Marché de Noël de Châtenoy-le-Royal

Plus que des mots les images parlent par elles-mêmes. Ce Marché de Noël de Châtenoy-le-Royal, vingtième du nom, a été une nouvelle fois un grand succès.

L’organisateur, le Comité de Jumelage de Châtenoy-le-Royal, a dénombré près de 3200 visiteurs sur les deux jours. Des chiffres non contestables puisque le dit Comité de Jumelage avait décidé d’offrir de très jolis lots sous forme d’une tombola gratuite, nécessitant pour cela la remise d’une billet de tombola à chaque visiteur et sur la base d’un billet par famille ou couple. Les gagnants des trois lots les plus importants figurent à la fin de cet article. Les autres gagnants de lots offerts par les exposants sont contactés par téléphone actuellement afin de venir quérir leurs lots.

Un succès grâce aux exposants

A entendre les visiteurs à la sortie du Marché, force est de constater que, une nouvelle fois, ce Marché de Noël se démarque des autres par la qualité de ses exposants, qu’ils soient créateurs ou producteurs du terroir. Certes il y a toujours les éternels mécontents ou râleurs mais ils sont si peu nombreux qu’il vaut mieux les oublier. Unanimement les visiteurs ont été enthousiastes, les exposants ont bien vendu et ont eu de nombreux contacts.

Bien évidemment à la traditionnelle inauguration les autorités municipales locales, voir d’autres communes, ainsi que élus parlementaires, ont fait part de leur satisfaction de l’organisation d’une telle manifestation sur la commune et ils ont souhaité au Comité de Jumelage organisateur, une longue vie à ce Marché qui reste la plus grosse manifestation locale, pour preuve avec les 3200 visiteurs recensés.

Une inauguration qui a également été bien animée par la Banda Desperados, la « Big » formation musicale de Châtenoy-le-Royal et Banda officielle du Carnaval de Chalon-sur-Saône.

Des remerciements

De son coté toute l’équipe de bénévoles du Comité de Jumelage tient à remercier les exposants pour leur participation au Marché, mais aussi par les dons de lots pour la tombola. Sans oublier les Services techniques de la commune qui ont apporté leur aide pour le matériel nécessaire à cette réalisation ou encore Chalon Equip pour la décoration de la salle des fêtes et la salle Rameau.

Un 20e Marché de Noël qui aura marqué les esprits en cette fin d’année 2019, qui d’ores et déjà se positionne pour l’année 2020 pour le premier week-end de décembre c’est à dire les 5 et 6 décembre 2020.

Place aux photos !

JC Reynaud

La Tombola gratuite offrait trois lots principaux, pour deux personnes :

pour les visiteurs du samedi , une croisière restaurant/musette sur le Rhône à Lyon avec visite du Musée de la Confluence, l’heureuse gagnante est Nathalie Laurent.

pour les visiteurs du dimanche, une soirée cabaret à Odysséo de plombières les Dijon, l’heureux gagnant est Patrick Chaloyard.

Le gros lot pour les visiteurs des deux jours, un séjour en Espagne de 5 jours, sur la Costa Brava à Santa Susana, les heureux gagnants sont Mr et Mme Wytwer.