Les voeux du Maire de Châtenoy-le-Royal aux nouveaux arrivants

Devant un parterre bien garni, Vincent Bergeret a présenté ses voeux et ceux de son Conseil Municipal aux nouveaux arrivants, mais aussi aux acteurs de la vie sociale, économique et associative.... et une conclusion qui questionne !

L’impression était quasi unanime chez les habitués à cette manifestation de début d’année : l’assistance était plus nombreuse que les autres années. Sans doute parce que l’arrivée de nouveaux habitants se fait sentir, particulièrement avec une partie du lotissement dit « du Lavoir », dont les premières maisons ont déjà leur occupants pendant que les dernières constructions s’achèvent petit à petit. Peut-être aussi par le fait qu’il s’agit des derniers voeux de la Mandature ou deux maires ont siégé , Marie Mercier et Vincent Bergeret.

Outre les nouveaux arrivants, il faut dire que le parterre des officiels étaient bien fourni à entendre l’énumération du Maire pour saluer les participants : Monsieur le Sous-Préfet Jean-Jacques Boyer; Madame le Sénateur marie Mercier; le Président du Conseil Départemental, André Accary; le président du Grand Chalon, Sébastien Martin; le Conseiller Régional et maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret; les élus et maires de différentes communes du bassin chalonnais; les représentants de la Compagnie et de la Brigade de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale; Madame la Principale du Collège Louis Aragon, Christina Oliveira et des acteurs économiques, des professionnels de santé, des représentants des associations locales ( culturelles et sportives) et des agents de la commune.

Après avoir présenter un petit film « Bien vivre ensemble » sur le nouvel écran installé dans la salle des fêtes, le maire a dit toute sa satisfaction de voir autant de monde pour ces voeux : « Votre présence témoigne de cette relation privilégiée entre une commune, ses administrés et les forces vives du territoire. » Et de saluer au passage Madame le Sénateur Marie Mercier et l’équipe municipale qui ont épaulé le maire au cours de ces 12 derniers mois.

« J’aimerais en profiter pour saluer le travail de tous les élus locaux engagés au quotidien, très souvent sollicités. Des élus qui comptent ni leur temps ni leurs heures pour l’avenir de leur territoire et qui font que Châtenoy-le-Royal est une ville dynamique avec son monde associatif riche de ses bénévoles.

Je salue les acteurs économiques qui participent au développement du territoire, luttent contre le chômage et qui ont parfois tant de difficultés à recruter. »

Une année 2019 très riche

Le maire a énuméré les nombreuses réalisations de l’année 2019 telles que les travaux d’enfouissement et de voirie; les travaux d’isolation et de rénovation des bâtiments; des aménagements d’espaces verts et l’implantation d’aires de jeux.

Puis il a mis l’accent sur l’avenir de la société dans les années à venir, s’agissant du vieillissement et de la perte d’autonomie : « Le nombre de personnes de plus de 85 ans sera multiplié par 3,2 d’ici 2050 et ce sera 2,2 millions de personnes en perte d’autonomie à la même date alors qu’aujourd’hui il est estimé 1,3 millions.

Il est du devoir des pouvoirs publics de réagir. Notre commune le fait à son niveau en construisant 25 logements seniors dès ce mois de février. »

Puis le maire a tenu à rappeler combien il était important de bien gérer un budget « avec des marges de manoeuvre étroites » a-t-il souligné et en remerciant particulièrement la Directrice Générale des Services, Marie-Laure Brochot et l’ensemble des agents communaux « maillon indispensable à la mise en oeuvre des projets des élus ». Des remerciements également en direction du personnel du Centre Communal d’Action Sociale : « qui propose une multitude d’actions en direction de l’ensemble de la population : petite enfance, ados, familles, activités adultes et seniors, pour un budget de plus de un million d’euros et avec 35 agents qui travaillent et interviennent. »

Des remerciements chaleureux en direction des associations, du Grand Chalon, du pays du Chalonnais, du Conseil Départemental et du Conseil Régional.

2020 une année importante pour Châtenoy

Vincent Bergeret comme beaucoup d’élus locaux, s’interroge face à cette société quelque peu mouvementée : « De nombreux maires ne se représenteront pas aux élections de mars 2020. Nous sommes soumis à plus de contraintes, à plus de responsabilités sans avoir forcément les moyens, les maires ont le sentiment d’être relégués au second plan, au rang de simple exécutant. Il faut nous interroger sur la place dévolue aux communes au sein du paysage républicain Français.

Force est de constater que les collectivités territoriales et en particulier les communes sont de vrais acteurs économiques et sociaux. Elles investissent et font appel aux entreprises privées et elles sont elles-mêmes employeurs pour répondre au mieux aux besoins des habitants.

Les exigences qui déterminent nos actions sont triples et elles sont simples :

- Etre efficace avec l’argent public pour poursuivre les investissements et préparer l’avenir

- Répondre aux besoins essentiels des administrés au quotidien

- Redonner confiance dans l’action publique

Ce sont ces principes de réalité qui guident mon action. Il ne s’agit pas de faire de la politique, de la démagogie, ou d’être simplement une posture, mais de faire face à une réalité et d’apporter des solutions concrètes. C’est pourquoi je dis que 2020 sera une année importante pour Châtenoy-le-Royal, comme pour d’autres communes, avec les élections municipales de mars prochain. »

Avec une dernière phrase subliminale qui laisse supposer de la suite : « L’année 2020 sera une année d’actions et d’ambition, une année d’engagement, une année qui compte c’est dans cet esprit que nous abordons 2020 ». A suivre ?

JC Reynaud