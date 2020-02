L’école Primaire de Cruzille lance la semaine carnavalesque en Chalonnais !

Un parfum de vacances hivernales pour ce vendredi 21 février 2020. Tous les élèves de toutes les classes de l’école Primaire de Cruzille ont fait le choix de se déguiser, en compagnie de leurs enseignants et d’offrir un concert de quelques chansons en liaison avec l’esprit de Carnaval da,s la cour de l’école avant de s’élancer en cortège dans les rues du quartier de Cruzille, histoire de saluer les habitants et montrer que eux-aussi avaient envie de se joindre au 100e Carnaval de Chalon-sur-Saône.

Accompagnés et encadrés par la Police Municipale pour la sécurité sur la chaussée, laquelle était équipée de vélos électriques gentiment prêtés par magasin Space Cycle situé au 44 avenue Condorcet. Les parents et les enseignants assuraient également un bon déroulement de cet instant sympathique et joyeux dans la commune, instant salué par la présence de Patricia Fauchez, adjointe au maire et chargée des affaires scolaires.

Et maintenant vive les vacances !

JC Reynaud

