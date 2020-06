Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais : un appel urgent aux bonnes volontés

La Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais qui couvre les communes de Saint Rémy, Châtenoy-le-Royal, Lux, La Charmée, Sevrey, St Loup-de-Varennes, Varennes-le-Grand et le quartier des Charreaux à Chalon-sur-Saône, recherche des bonnes volontés pour distribuer son Journal Paroissial « Le Bon Sam », un journal édité quatre fois par an (une fois par trimestre). Une distribution qui se fait par portage dans toutes les boites aux lettres des habitants résidant sur le territoire de la Paroisse.

En effet ce travail de distribution bénévole est effectué en grande partie par des personnes qui ont eu à souffrir, de par l’âge, des effets de la Pandémie du Covid et préfèrent prendre du recul, ce qui peut se comprendre.

L’occasion également de « rajeunir » les équipes de distribution dans chacun des villages concernés, sachant que les volontaires ne distribuent que sur leur secteur résidentiel que peut être le village ou le quartier en fonction de l’importance de la commune.

Un travail de quelques petites heures par an qui permet à ce Journal Paroissial d’entrer gratuitement dans chaque foyer pour donner des informations et des sujets de réflexion à destination de tous les âges, des enfants aux plus grands.

Le prochain N°12 va sortir de l’imprimerie la semaine prochaine.

Si vous voulez rendre ce service, faites-vous connaître rapidement auprès de la Paroisse soit :

- par mail à [email protected]

- par téléphone au 03 85 48 17 09 aux jours er heures d’ouverture de la Permanence : du lundi au vendredi de 10h à 12h

- en écrivant à la Paroisse du Bon Samaritain, 17 rue d’Ottweiller, 71100, Saint Rémy

JC Reynaud