14 Septembre 2020, Collecte de Sang à Châtenoy le Royal

Prendre rendez- vous pour donner son sang, les donneurs sont maintenant rodés.

Lundi après-midi 14 septembre 2020, l’amicale des donneurs de sang de Châtenoy le Royal et l’EFS vous attendent à partir de 15h à la salle des fêtes. Donner son sang permet de sauver des vies. A ce jour aucun produit artificiel ne peut remplacer le sang humain, la seule solution pour sauver les personnes est la transfusion sanguine. Grâce aux dons de sang près d'1 million de malades sont soignés par an. La situation est préoccupante : les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent de baisser.

Afin de planifier au mieux les collectes, de maîtriser le temps d’attente et d’assurer la sécurité des donneurs et des équipes médicales, les dons peuvent se faire sur rendez-vous, alors prenez rendez-vous pour une bonne gestion des flux et éviter l’attente.

Pour devenir donneur et donner régulièrement votre sang vous pouvez vous présenter directement à la salle des fêtes et vous serez accueillis par les bénévoles de l’association et le personnel de santé même si vous n’avez pas pris de rendez-vous.

Consignes de l’EFS

L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières, en particulier le lavage des mains, qui sont très efficaces pour limiter les risques de transmission du virus. Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes (1m / 1m50 entre chaque personne) et une gestion des flux est faite. Les personnels de collecte, les bénévoles et les donneurs sont équipés de masques.

C.Cléaux