Belle démonstration de ballon ovale par les enfants des écoles de rugby.

Les jeunes sportifs des écoles de rugby Chalon, Saône Seille, RC Chagny et Châtenoy le Royal se sont retrouvés pour un plateau amical sur le terrain de Charréconduit du Chatenoy R C

15 équipes de jeunes rugbymrn étaient engagées pour ce plateau (tournoi) amical, venant des clubs de Chalon sur Saône, Saône Seille, Chagny et Chalon/Châtenoy. Ce plateau était réservé aux jeunes des trois catégories moins de 8 ans, moins de 10 ans et moins de 12 ans. Ce n’est pas peu dire qu’à cet âge la motivation et l’envie du jeu est omni présente.

Avec une forte présence de spectateurs autour des terrains, une ambiance chaleureuse de supporters venus soutenir leurs équipes, la motivation et le fairplay de tous ces jeunes rugbymen, le club ne pouvait qu’être satisfait de ce samedi matin. Un grand coup de chapeau aux organisateurs, animateurs et arbitres qui ont su donner à ces rencontres un air de fête du rugby Châtenoyen en cette période compliquée.

Egalement un grand merci de la part du Président Perret et de l’équipe dirigeante du CRC, à l’Ecole de Rugby du RT Chalon et à ses éducateurs lesquels ont organisé ce Tournoi à Châtenoy le Royal, apportant ainsi un soutien au club local qui souhaite redémarrer un rugby éducatif au sein des écoles et collège et voir revivre l’Ecole de Rugby à Châtenoy le Royal.

Un plateau comme celui de samedi est d’une importance capitale pour les enfants qui ont besoin de se retrouver et aussi de montrer le niveau sportif qu’ils ont acquis lors des entrainements et de la formation dispensés. Pour les parents c’est la reconnaissance du temps passé aux allers-retours les jours d’entrainement.



Le président Jean-Marc Perret, en présence d’Henri Lombard, Adjoint aux sports, confiait à Info Chalon que tout ceci ne serait pas possible sans l’aide apportée par la municipalité aux clubs sportifs et que le seul but de cette journée était de faire connaitre le rugby, surtout de relancer et de faire la promotion de l’ouverture de l’école de rugby pour les enfants à partir de 5 ans. Le club de rugby prévoit de former deux autres entraineurs.

L’équipe senior, qui a réalisé un bon départ de championnat en remportant le match contre Saône Seille, mais a chuté ce dimanche à Givry par une défaite a pour but de faire une belle saison et de garder la bonne ambiance dans le groupe.

Pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants, il est possible de venir rencontrer les dirigeants le vendredi soir à partir de 18h30. Les joueurs déjà bien confirmés peuvent eux aussi venir grossir les rangs du ballon ovale.

Pour tous renseignements contacter le président :

Jean-Marc Perret

Tél : 06 10 59 93 02

C.Cléaux