Projection samedi d'une séance de «Fahim» en version sourds et malentendants au Mégarama

Samedi après-midi, Ciné-ma différence propose une séance de «Fahim» en version sourds et malentendants au multiplexe Mégarama Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est la 7ème saison, depuis le mois d'octobre, Ciné-ma différence, un réseau d'associations diverses, qui en partenariat avec 65 salles de cinéma, à travers la France, organise des séances adaptées aux personnes présentant une situation de handicap.



Ainsi «Fahim», film réalisé par Pierre-François Martin-Laval, ancien membre de la troupe des Robins des Bois, avec Assad Ahmed, , Isabelle Nanty et Gérard Depardieu, est le 44ème long-métrage proposé par Ciné-ma différence.



Le but étant que ces personnes partagent les joies de la culture au milieu des autres.



Ainsi, Ciné-ma différence propose, d'octobre à avril, 7 séances mensuelles par an.

Synopsis :Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.



La séance est en version sourds et malentendants avec un petit discours et un petit film d'intro de 2 minutes mais pas de publicités ni de bandes-annonces.



Notons que 8 à 10 bénévoles avec un gilet jaune portant la mention «Ciné-ma différence» sont prêts à intervenir auprès des spectateurs avant pendant et après la projection.



La prochaine séance aura lieu le samedi 14 décembre 2019 avec «La Reine des Neiges 2».



«Fahim», un film pour toute la famille et une histoire ultra-émouvante, d'après des faits réels, à 14 heures au multiplexe Mégarama Chalon-sur-Saône, situé au 1 Rue René Cassin.



Tarif unique : 6 euros sauf les moins de 16 ans (5 euros).



À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir de leur venue par mail ([email protected]) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.



Plus d'informations sur www.cinemadifference.com



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati