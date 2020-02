«Adam» jeudi au Mégarama Axel

Demain soir, La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel pour la projection de «Adam», un drame psychologique sur la difficile condition des mères célibataires dans la société marocaine.. Plus de détails avec Info Chalon.

L'association Chalonnais pour le cinéma, La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel, jeudi 13 février, à 19 heures et 21 heures, pour «Adam», premier long-métrage de Maryam Touzani.



Pour son premier film, cette talentueuse réalisatrice marocaine, dans un huis-clos superbement éclairé, sec et vibrant, nous livre un drame psychologique sur la difficile condition des mères célibataires dans les sociétés marocaine et maghrébines, patriarcales et conservatrices.



Synopsis:Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.



Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi et Douae Belkhaouda, Aziz Hattab et Hasnaa Tamtaoui.



Toute une iconographie domestique qui n'est pas sans rappeler les scènes de genre de Johannes Vermeer s'incarne dans les espaces de quiétude suave où les deux femmes pâtissent côte à côte.



Fort, authentique et sans fard, ce film traite de la maternité, de la condition de la femme au Maroc, mais dresse avant tout le portrait poignant et le destin croisé de deux femmes brisées par la vie et les hommes, qui se sauvent mutuellement, érigeant la sororité en viatique.



Karim Bouakline-Veneg as Al Gharnati