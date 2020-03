Le petit geste de solidarité adressé à la factrice ...

Le clin d'oeil du jour sur info-chalon.com

Face à une situation sans pareil dans l'organisation des entreprises, c'est l'heure du Système D, de la débrouille et surtout de la solidarité. Ce mardi matin, sur la côte chalonnaise, c'est par solidarité avec sa factrice, qu'une habitante lui a remis une enveloppe contenant deux masques de protection. Un geste certes anecdotique face à l'ampleur du Coronavirus, mais un geste tout plein de tendresse vis à vis de celle qui constitue souvent un lien unique avec le monde extérieur. Notre coup de coeur sur info-chalon.com... et merci encore à celles et ceux qui continuent de distribuer le courrier dans des conditions bien limites parfois.

L.G