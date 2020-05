L'édition 2020 de la Fête de la Vielle n'aura pas lieu

L'Edition de la Fête de la Vielle à Anost reportée du 20 au 22 aout 2021. Un communiqué du Président de l'Union des Groupes et Ménétriers du Morvan, Bruno Defosse.

" À la suite des déclarations du Président de la République et des dernières mesures interdisant notamment les rassemblements de plus 5000 personnes jusqu'à fin août, la 43ème édition de la fête de la Vielle ne pourra se tenir du 21 au 23 août 2020.

Cette décision difficile c'est imposée face à la gravité de la situation sanitaire actuelle et aux incertitudes sur son évolution. Une chose est sûre aujourd'hui, ce virus nous a enfermés pendant deux mois pour nous « déconfiner » dans un monde qui nous impose encore « le sans contact ». Le contact, et au delà, le partage, c'est ce qui donne du sens à nos engagements, le fameux « Esprit fête de la Vielle »...

L'UGMM et tous les membres du CA de l'association, souhaitent remercier les milliers de festivaliers, les artistes, les Luthiers, les prestataires et médias, les techniciens, les bénévoles, pour leur enthousiasme et leur fidélité depuis plus de 40 ans. Sans eux, ce rendez-vous, devenu incontournable, ne serait pas. Un grand merci aussi à nos partenaires qui malgré les circonstances, nous accordent leur confiance sans faillir à leurs engagements.

Liés par le même destin, l'association soutient le combat des intermittents pour leur survie. Nous avons bien entendu une pensée solidaire pour tous ceux qui sont touchés de près ou de loin, au front et en première ligne, pour lutter contre ce virus à l'échelle planétaire.

Cet été, nous aurons fatalement une valse mélancolique dans un coin de notre tête, mais nous ne pourrons pas vivre sans partager musiques, danses et fin de nuits...

Nous vous donnons rendez-vous pour la 44è édition du Festival, qui aura lieu du 20 au 22 août 2021. La fête sera belle, soyez-en certain !

Nous avons hâte de vous retrouver et en attendant, découvrez notre nouveau site internet, nos futurs rendez-vous, et suivez toute l'actualité de l'association : www.ugmm.fr

Prenez soin de vous,"

Bruno Defosse

Président de l' Union des Groupes et Ménétriers du Morvan