Crainte du monopole ? La colère des salariés de Suez contre l’OPA de leur concurrent historique, Véolia

L’annonce est tombée la semaine dernière, le 30 août : le groupe Véolia souhaite racheter son concurrent Suez, en reprenant dans un premier temps 30 % des parts détenues par Engie, premier pas vers une OPA sur le reste des actions.

Une OPA jugée hostile par les salariés du groupe qui redoutent une menace sur les emplois – 30 000 emplois en France – et la fin d’une « saine concurrence ». Les salariés de Suez, à l’appel de l’ensemble des syndicats du groupe, arrêtent le travail ce mardi 8 septembre de 9 h à 11 h.

À Chalon, c’est sur la place de la Mairie que les salariés de Suez se sont regroupés, brandissant pancartes et slogans contre le projet d’OPA de Véolia.

Nathalie Damy Dechambenoit, syndicaliste FO du groupe Suez Eau France à Chalon, l’affirme haut et fort : « Nous ne voulons pas de Véolia dans le cercle de nos actionnaires ! Lors des nouveaux appels d’offres, les clients n’auront plus le choix. La concurrence doit être maintenue, elle est saine. Sans elle, il n’y a plus de limites à la volonté de rentabilité et les conditions de travail ne peuvent que se détériorer. »

