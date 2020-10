Comment la crise du Covid 19 et le déconfinement ont été vécus par l'Elan Chalon Association ?

La Vice-présidente répond à info-chalon.com lors de la reprise d’entrainement des U 7 aux U 15

Lors de ce dimanche, jour de rassemblement au Colisée pour tous les jeunes basketteurs des U 7 aux U 15, 3 questions ont été posées à Muriel Thomann, Vice-présidente de l’Association ‘Elan Chalon’ :

En quoi consiste cette journée ?

« Ce rassemblement nous permet de voir les jeunes de 8 à 11 ans ce matin avec d’un côté une annexe où l’on met les petits, c'est-à-dire les U 9 et de l’autre dans la grande salle les U 11. C’est très important pour nous car cette année, il y a beaucoup de nouveaux jeunes qui arrivent et qui n’étaient pas licenciés dans notre club l’année dernière, donc cela nous permet de faire des essais dans le but de constituer des groupes pour les entrainements de la nouvelle saison qui arrive. Ce matin, il y a environ 80 enfants et cet après midi, c’est la même chose pour les enfants de 12 à 15 ans. Nous avons dû séparer cette journée en deux à cause du Covid 19 pour la gestion des gestes barrières et du protocole sanitaire mis en place par notre fédération ! ».

Précisément, Comment votre Association Elan Chalon a-t-elle géré cette période d’inactivité due au confinement ?

« On l’a géré de plusieurs manières concernant nos jeunes ! D’abord, les entraineurs ont fait des vidéos pour les jeunes en leur proposant des jeux car bon nombre d’enfants avaient des paniers de basket à la maison. Ensuite, il y a eu un suivi pédagogique pour faire des entrainements chez soi tout seul à la maison comme de la musculation pour les plus grands et de la manipulation de balle pour les plus petits. Nous avons essayé de faire au mieux par rapport à la situation car comme tout le monde, c’était très compliqué à gérer. Après le déconfinement les entrainements ont repris pour certains depuis le 15 et 20 août comme par exemple les équipes de région jusqu’aux séniors avec le championnat de France et en ce qui concerne les jeunes, nos licenciés reprendront les entrainements la semaine prochaine ! ».

Qu’elles sont les dernières prérogatives prises par la Fédération Française de Basket pour les jeunes face à la gestion de la Covid 19 ?

« Je ne vais pas vous mentir, mais cela change tout le temps et toutes les 5 minutes ! Nous étions à l’A.G de la Ligue à Dijon avec ma Présidente, madame Christine Juillot et ils nous ont dit qu’ils ne savaient pas trop, qu’il n’y avait rien de vraiment déterminé et que cela pouvait encore bouger. C’est pour cela que de notre côté nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot et on applique à la lettre, les gestes barrières. On oblige tous les parents à porter le masque et au nettoyage des mains et on fait la police pour que cela soit respecter et que les choses se passent bien. De plus, on ne prend aucun risque, nous avons des thermomètres ! Alors on demande également aux parents, s’ils ne se sentent pas bien, ou bien qu’un de leur enfant tousse de ne pas venir. Comme vous le voyez, en fait on essaye d’anticiper les risques ! ».

J.P.B