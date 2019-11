Le 31 octobre, Épervans s’est paré de son plus beau costume d’Halloween pour le plaisir des habitants.

Pour la deuxième année consécutive, l’association « Black Beer Records » a proposé une soirée Halloween à la hauteur des meilleurs films d’épouvante !

Jeudi soir dès la tombée de la nuit, après la traditionnelle tournée des friandises, les jeunes Épervanais et leurs aînés furent irrésistiblement attirés par les bruits étranges et l’épaisse fumée provenant de la cour de l’école. Avec curiosité, ils s’engouffrèrent dans les lieux hantés d’un doux maléfice. Pris au piège, ils découvrirent un monde où l’imaginaire régnait en maître. Ils furent accueillis par moult zombies, fantômes, sorcières, et monstres en tout genre. La magie opéra avec délice. Petits et grands furent conquis et jouèrent avec bonheur le jeu de l’épouvante. Imaginée comme un spectacle, la soirée Halloween des « Black beer records » fut une jolie réussite.

Les responsables de l’association, Isabelle et David Compan entourés de leurs fidèles acolytes ont réuni tous les ingrédients pour que cette manifestation soit un succès. Durant un mois de préparation, ils ont mobilisé leur créativité et leur savoir faire pour imaginer et réaliser une scénographie et des animations à la hauteur de l’événement. Il y en avait pour tous les goûts : attaque de zombies, cimetière hanté par des revenants, atelier maquillage, activité sensorielle, contes pour frissonner de peur…

Une buvette et un food truck permettaient d’étancher la soif et de satisfaire l’appétit des visiteurs. Ceux-ci avaient la possibilité de repartir avec une jolie photo souvenir pour immortaliser le moment.

« L’objectif de l’association « Black beer records » est de créer du lien entre les gens au travers de manifestations populaires » expliqua David Compan plus connu sur la place chalonnaise sous le nom de Guiness. « Notre devise est : le partage et la convivialité avant tout » précisa-t-il.

Après cette belle soirée d’Halloween, les membres de l’association vous invitent à leur 3éme édition de la Fête de la bière prévue en mars prochain, à Épervans.

P.REGENET