Avec 10 nouvelles recrues pour la saison 2020/21, le FC Chalon se tourne vers l’avenir

Même si le club est toujours sous surveillance d’un recrutement contrôlé par la DNCG (Direction National du contrôle de Gestion), le travail remarquable du président Pascal Jacques et de toute son équipe à fini par payer !

Le club chalonnais du FC Chalon fondé en 1926 a représenté la ville au plan national (jeunes et séniors) depuis de nombreuses années. Aussi, si on a pu craindre au cours des années 2017 et 2018 suite à une mauvaise gestion, à une cessation ou voire la mise en tutelle du club ! C’est grâce à son président Pascal Jacques et à toute l’équipe de dirigeants que le club reprend des couleurs.

On ne peut donc que féliciter tous les membres de cette équipe autour de son président : Jean-François Cicala, Damien Perrusson, Joachim Guedes, Sammy Ravenet, Roger Mazoyer, Dominique Pelletier… pour le remarquable travail de fond qu’ils ont entrepris depuis 2 ans pour ramener ce club à une situation financière saine qui permet prochainement d’entrevoir le bout du tunnel.

C’est aussi grâce aux entraineurs, éducateurs et aux joueurs et à ce maintien du club en Régional 1, que se déroulait samedi matin au siège du Club, la présentation des nouvelles recrues des ‘Azur et Or’ pour la saison 2020/2021 :

Floriant Bonafé : Défenseur central (Le Creusot)

Omar Bouhrou : Milieu offensif (Ancien capitaine de l’A.C.F)

Thomas Verdot : Attaquant (Demigny)

Alexis Fromont : Défenseur central (Louhans-Cuiseaux)

Florian Pigot : Milieu offensif (Saint-Rémy)

Abel Desmoulin : Attaquant

Enzo Fautrelle : Attaquant

Morgan Petiot : Gardien de but (Sassenay)

Joueurs excusés : Yohann Germain, milieu offensif (Guadeloupe) et Furkan Wyanik, attaquant (Villefranche).

Les équipes séniors seront dirigées l’année prochaine par :

Equipe A (R1) par Samuel Belorgey (entraineur) et Damien Perrusson (adjoint)

Equipe B (R3) par Nicolas Jambon (entraineur) et Pascal Fautrelle (adjoint)

Equipe C par Olivier Jacques (en provenance de Louhans-Cuiseaux).

Samuel Belorgey, entraineur du FC Chalon confiait à info-chalon : « Les recrues s’inscrivent dans le projet de vie du club. En effet, ce sont des joueurs que je connais individuellement, footballistiquement et même personnellement pour certains. Nous avons recruté ces joueurs qui connaissent le club dans la situation dans laquelle il se trouve, même s’il est en train de se redresser. Ils savent donc pourquoi ils viennent et ils connaissent également le discours du staff technique qui les encadre. Tous ces joueurs doivent nous apporter une plus value dans les différentes équipes dans lesquelles ils évolueront. J’ai surtout voulu recruter des joueurs de caractère car je trouve que sur le terrain on en manquait ; mais aussi des joueurs talentueux avec une marge de progression car ce sont des jeunes joueurs. Quant à nos ambitions pour l’année prochaine, c’est surtout de bien préfigurer en R1 tout en essayant de progresser dans tous les niveaux, aussi bien mental, psychologique et avec un fond de jeu. On n’a pas forcément d’ambition de se dire que l’on va monter où pas, d’ailleurs je pense que l’on ne peut pas. Après on verra, l’avenir nous le dira. Pour l’équipe B en R3, qu’elle puisse remonter en R2 et pour l’équipe C qu’elle poursuive sa progression ! ».

Alexis Fromont (Louhans-Cuiseaux), de retour à son club d’origine du FC Chalon précisait : « Je reviens sur le Chalonnais même si j’ai passé une très bonne année à Louhans qui malheureusement s’est finie un peu tôt dans la saison (covid 19). Mais je reviens aussi sur Chalon car le projet du club m’a intéressé et aussi le fait que Samuel reprenne l’équipe 1 car je l’avais eu en tant qu’éducateur au club quand j’étais jeune et je sais que c’est un très bon coach. D’ailleurs, je suis sûr qu’il fera le maximum avec nous pour que nous fassions tous un bon championnat dans la saison qui arrive. Au point de vue personnel, ce retour s’accompagne également par des études de BTS que je vais suivre au Lycée Saint Charles. Mais je suis très content d’être revenu et très content aussi de retrouver tous mes anciens coéquipiers, cela me fait très plaisir ! ».

Précisons que la reprise des entrainements aura lieu le 31 juillet et que ne nombreux matchs de préparation ont été mis en place : le 12 août contre Bourg Peronas à Bourg-en-Bresse (19 h 30), le 14 août contre l’U.F Macon à Mervans (19 h), le 19 août contre le FC Montceau au Magny (19 h 30), le 22 août contre le RC Lons à Courlaoux (18 h), le 29 août contre le FC Gueugnon à Epinac (16 h 30), le 5 Septembre contre AJ Auxerre à Chalon (16h).

J.P.B