L'association givrotine « Le Rêve de Marie dream » donne près de 60 000 pour la lutte contre le cancer pédiatrique

La remise des chèques a eu lieu vendredi soir, à la fin de l'Assemblée générale de l'association, qui s'est déroulée à la salle des fêtes des Rocheriaux, à Saint Désert.

Une assemblée générale, qui s'est déroulée devant une salle comble, en présence de nombreux élus, et dont les maîtres mots ont été générosité, transparence et émotion.

Générosité, que l'on retrouve en permanence dans la vie de l'association, que ce soit dans l'énorme investissement de ses membres, mais aussi dans les dons qu'ont pu faire les entreprises partenaires, les autres associations et bien sûr, les nombreuses donateurs.

Transparence, qui est un souhait fort affiché par Didier Garopin, Président de l'association, qui a souhaité que les différents bénéficiaires des dons qui ont été faits en 2018, viennent témoigner sur leur utilisation.

C'est Mathieu Gabut, Directeur du laboratoire de recherche sur les cancers pédiatriques du centre Léon-Bérard de Lyon, qui a débuté par un point d'étape sur les recherches, qu'il mène avec son équipe, pour comprendre le fonctionnement de certaines cellules-souches cancéreuses sur le médulloblastome, cas le plus fréquent de tumeur au cerveau chez les enfants.

Puis ce fut au tour de Christelle Fayard, sophrologue, et Marie-Jo Reudet, réflexologue, qui interviennent en équipe dans le service Réanimation de l'hôpital Mère-enfant de Lyon, auprès des enfants malades, mais aussi des parents, qui ont eux aussi besoin de soutien. Leur témoignage a été complété par celui, très émouvant, de Camille, jeune fille aujourd'hui en rémission, qui a pu bénéficier des soins prodigués par ce binôme de choc, surnommé affectueusement « Tic et Tac ».

Véronique Randon, cadre de santé en réanimation pédiatrique des Hospices civils de Lyon, témoigna ensuite sur l'utilisation d'un casque à réalité virtuelle, auprès des enfants malades. Les premiers essais démontrent un réel intérêt de cette innovation, qui permet aux enfants de s'évader et ainsi, de mieux supporter certains traitements invasifs.

Enfin, c'est Natacha Nordman, sophrologue chalonnaise, qui clôtura cette série, par un témoignage sur ce qu'elle vit depuis 15 jours avec des jeunes en souffrance, qui sont hospitalisés au Centre Hospitalier William Morey de Chalon

Après ces moments plein d'émotion, Didier et Sylvie Garopin présentèrent au public leur programme d'animation 2020, où la marche annuelle sera mise en sommeil et remplacée par quatre nouveaux événements :

une sensibilisation des écoles de Givry, Dracy et Louis Lechère (ancienne école de Marie) sur les cancers pédiatriques, sous la forme d'une pièce qui est en cours d'écriture,

une pièce de théâtre prometteuse, dénommée « En Enfancie », qui sera jouée le 8 février (à 16 et 20 heures) au Théâtre du Port Nord, par Hervé Lapalud et Jonathan Mathis

un cross solidaire, qui sera organisé le 14 mai par le collège Condorcet de la Chapelle sous Guinchay

un défi sportif, qui partira de Chalon le 17 mai et qui consistera à relier Chalon à Madrid en bicyclette.

Puis avant de passer au verre de l'amitié, l'association procéda à la remise des chèques aux différents bénéficiaires, soit : 35000 euros pour la recherche fondamentale, 13500 pour la sophrologie et la réflexologie au service Réanimation de l'hôpital Mère-enfant de Lyon, 6500 pour le financement du masque à réalité virtuelle en réanimation pédiatrique des Hospices civils de Lyon et 4800 pour la sophrologie au sein de l’hôpital chalonnais.

Pour mémoire, l’association « Le rêve de Marie dream » existe depuis 3 ans et est portée par Sylvie et Didier Garopin dont la fille, Marie, a été emportée à l’âge de 16 ans par un lymphome lymphoblastique. Ses ressources proviennent à 80% des manifestations qu'elle organise et à 20% des versements d'autres associations, qui ont souhaité contribuer à la lutte contre la cancer pédiatrique.

Pour tout renseignement sur l'association « Le rêve de Marie Dream » : www.le-reve-de-marie-dream.fr

Hervé Delaney