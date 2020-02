Municipales de Givry : Juliette Méténier-Dupont brigue un deuxième mandat avec Génération(s) Givry

Comme elle l'avait annoncé en juillet dernier, lors de l'inauguration des travaux du Centre-Bourg, Juliette Méténier-Dupont, Maire actuel de Givry, souhaite repartir pour un deuxième mandat.

Elle a donc convié jeudi soir, dans les locaux de Givry Vins et Tourisme, des proches et amis, pour leur présenter en primeur, sa nouvelle équipe et son programme pour les 6 années à venir.

Elle est tout d'abord revenu sur le bilan de son précédent mandat, dont le fait le plus marquant a été la rénovation du Centre-Bourg, « dossier qui l'avait amené à se présenter au suffrage des givrotins en 2014, mais qui a été largement complété par d'autres avec le temps. »

Elle a aussi tenu à préciser que « la part communale des impôts n'a pas augmenté depuis 2015 et n'augmentera pas en 2020. Simplement parce que l'équipe actuelle a mis en place un projet d'entreprise, visant à rationaliser les dépenses de la commune et optimiser ses ressources humaines, en recentrant les missions des agents communaux et en leur donnant plus de sens ».

Juliette Méténier-Dupont a ensuite présenté les membres de la nouvelle équipe, qui a été renouvelée à plus de 60%, « dont les membres sont de tous milieux, de tous quartiers et couvrent un large panel des associations givrotines »

Puis, elle a évoqué son programme avec « des actions et des projets pour toutes les générations : enfants, ados, jeunes, adultes, actifs, sportifs, retraités, seniors, »

Ce programme s'articule autour des 6 axes suivants :

Des projets structurants : la rénovation complète de l'école Lucie Aubrac, et la création d'un pôle culturel, l'agrandissement et/ou l'optimisation de la Salle des fêtes et l'aménagement de l'étang de Fontaine Couverte

Des projets solidaires et durables : la poursuite de la lutte contre le ruissellement, un nouveau lieu de vie pour les seniors, une mise à disposition d'un véhicule électrique en location, …

Des projets culturels et sportifs : Projet sportif VTT, nouvel événement lié au vin, cinéma en plein air, ...

Des animations et du soutien aux associations : Une fête de la vigne réinventée, un soutien aux événements qu'elles organisent, ...

Des aménagements et des réfections de fond : Les locaux de la Porte de l’Horloge, l’église, la Halle Ronde, création de pistes cyclables en dehors des zones « 20 » et « 30 », réfection du « City stade », …

Des actions pour soutenir l'attractivité du territoire : Développement de l'oenotourisme, Aménagement d'une aire de pique-nique, d'un camping, réflexions sur un nouveau jumelage, proposition par la Mairie d'un service « Titres d'identité », ...

Juliette Méténier-Dupont a terminé en précisant qu'elle et son équipe « adorent Givry et sont pleins d'enthousiasme, droits, simples , humbles et au service des givrotins » .