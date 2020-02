Depuis le 16 février, l'équipe emmenée par Juliette Méténier-Dupont, Maire sortante, donne rendez-vous aux givrotins sur le parvis de la Halle ronde.

Ce dimanche, c'était donc l'occasion pour ceux qui le souhaitaient d'échanger avec les membres de la liste « Génération(s) Givry » autour d'un café et/ou d'un apéritif.

Ces rendez-vous seront organisés chaque dimanche matin de 9 heures à 12 heures, jusqu'au 8 mars.

Ils viennent compléter les trois rencontres de quartier, dont la première s'est déroulée le 20 février et concernait les givrotins domiciliés de la voie verte à la rue de Dracy.

La réunion qui est programmées le jeudi 27 février, à 20 heures dans la salle de l'ancienne gare, concernera plus particulièrement ceux du bourg, et celle du 4 mars, ceux des hameaux et du secteur de l'avenue de Mortières.