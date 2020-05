La Société d'Histoire Naturelle de Givry rend hommage à Jean-Claude Brevet, qui est décédé le 18 avril dernier

Philippe Vadot, Président de la Société d'Histoire Naturelle de Givry, rend hommage à Jean-Claude Brevet, qui était un membre très actif de la société givrotine.

Voici le communiqué qu'il a adressé à Info-Chalon.com.

"Le 18 avril dernier, notre ami Jean-Claude BREVET nous a quittés, victime de ce que l'on appelle pudiquement une longue maladie.



Pour les membres de la Société d'histoire Naturelle de Givry, la perte est immense d'une part car nous avons perdu un membre éminent de notre association mais surtout parce que nous avons perdu un ami.



Jean-Claude, c'était d'abord et avant tout un curieux, il s'intéressait à tout ou presque. Que ce soit tous les domaines des sciences naturelles, mais aussi de la philatélie, de l'histoire locale, de la généalogie... tout aiguillonnait sa curiosité. Et comme il ne restait pas sur les sentiers battus, il nous trouvait toujours des idées de sortie dans des lieux proches mais pas forcément connus. Jean-Claude avait aussi ce talent rare de mélanger ses passions. La philatélie et la fabrication de "thématiques" l'obligeait au travers des timbres à se plonger dans des recherches précises et techniques. Ceux qui ont pu observer son travail ont pu se rendre compte de la minutie qu'il y apportait tant dans la mise en forme que dans la clarté des explications. Jean-Claude, c'était vraiment un vulgarisateur, c'est à dire quelqu'un capable de rendre accessible au plus grand nombre une information technique parfois rébarbative.



Ensuite, Jean-Claude, c'était un homme de solutions. Pour lui, les problèmes techniques étaient autant de défis à son imagination, défis qu'ils prenait plaisir à relever. Combien de fois, nous nous sommes quittés à la fin d'une réunion avec des questions en suspens, questions qui avaient trouvé leurs solutions à la réunion suivante. Grâce à ses connaissances techniques, il n'hésitait jamais à se lancer dans des montages techniques, bricolages divers, réparations, agencements... Les expositions de la Sociétés d'Histoire Naturelles de Givry n'auraient sans doute pas été les mêmes sans son inventivité.



Enfin Jean-Claude, c'était un homme intègre, un homme de parole, une personne sur qui on pouvait compter, qui quand il vous disait qu'il allait faire quelque chose, le faisait, à la date dite sans coup férir. Au sein de la Société d'Histoire Naturelle, Jean-Claude était membre du bureau avec de multiples responsabilités. Il s'occupait depuis de nombreuses années du bulletin de la société : "la Chaume", collectant les articles, les mettant en page, coordonnant le comité de lecture avant de lancer l'impression. Il s'occupait également des relations avec les médias et la mairie de Givry au sujet de nos diverses sorties et manifestations. Il était très souvent de ceux qui partaient faire la visite de reconnaissance avant une sortie, pour trouver ici un point de pique-nique, là une visite avec un guide ou bien pour vérifier un itinéraire. Dans toutes ces activités, la participation de Jean-Claude, c'était un gage de sécurité.



Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore, Jean-Claude va nous manquer. A toute sa famille dont il nous parlait souvent, les membres de la Société d'Histoire Naturelle de Givry adressent leurs plus sincères condoléances."





Philippe VADOT

Président de la Société d'Histoire Naturelle de Givry