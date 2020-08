C'est reparti pour « Les Dimanches de la Halle », la nouvelle animation givrotine

Devant le succès rencontré au mois de juillet, la municipalité givrotine et les commerçants participants ont décidé de relancer l'opération.

« Les dimanches à la Halle » repartiront donc ce dimanche 23 août, sur le parvis de la Halle ronde givrotine, dès 10 heures du matin et jusqu'à 14 heures,

Le principe sera le même qu'en juillet, à savoir : les commerçants participants proposent une offre spéciale «Dimanche à la Halle » à emporter.

Chacun pourra ensuite déguster et partager ses achats avec sa famille ou/et ses amis, lors d'un moment de de convivialité, qui sera proposé sur le parvis de la Halle ronde.

Le contenu des offres spéciales sera affiché sur la devanture des commerces participants et publié chaque jeudi sur la page Facebook de la commune (Givry Bourgogne – Officiel).

Cette animation aura lieu chaque dimanche dans cette configuration , jusqu'à la fin du mois de septembre. Puis, selon Rémi Cordonnier, Adjoint en charge de la vie économique et de la communication, «étant donné les retours positifs du mois de juillet, une réflexion est en cours pour conserver ce créneau d'animation du centre bourg le dimanche matin, mais sous une autre forme, plus adaptée à la saison hivernale... »

A noter que, comme pour le marché de la commune et conformément aux recommandations sanitaires actuelles, le masque est conseillé, mais pas obligatoire. Selon Rémi Cordonnier, « le caractère extérieur du lieu et la disposition espacée des mange-debout permet de respecter les distances de sécurité. Mais bien sûr, si les recommandations sanitaires évoluaient dans les semaines à venir, on saura adapter les consignes »

Liste des commerçants qui participeront ce dimanche :

Maison BRY Pâtisserie – Chocolaterie, ROBE GRENAT Caviste, LE FANTASTICO Bar & cantine gourmande, AU CROISSANT DE LUNE Boulangerie et CHEZ DOM’S Épicerie