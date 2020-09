Lancement de la Fête de la vigne 2020 à Givry

Cette édition, pas comme les autres pour cause de Coronavirus, a été ouverte ce matin par une cérémonie de commémoration de la libération de Givry et un remerciement au personnel soignant de la commune.

Cette commémoration a débuté par le « Chant des partisans » , interprétée par l'Harmonie municipale de Givry, qui a repris du service, après près d'un an de sommeil.

Ce dont se réjouit sa nouvelle Présidente, Béatrice Dupuis, qui peut s'appuyer sur un nouveau Directeur musical, Jean-Marie Levant et près d'une vingtaine de musiciens, anciens ou nouveaux, dont l'effectif devrait être prochainement renforcé par de nouvelles arrivées.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'une petite centaine de personnes, dont des anciens combattants et de nombreux élus. Parmi ces derniers, on retrouvait Marie Mercier et Jean-Paul Emorine, Sénateurs, Rémy Rebeyrotte, député, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et une grande partie de l'équipe municipale, dont le Maire, Sébastien Ragot.

Après avoir raconté, comment le village a été libéré le 5 septembre 1944, après 3 jours de féroces combat, l'édile givrotin a salué les femmes et les hommes, qui ont permis cette libération, par leur engagement et leur motivation.

Il a aussi tenu à remercier chaleureusement ceux qui ont soigné et aidé les givrotins pendant la pandémie, et qui pour lui, « ont servi les valeurs de la République »: le personnel soignant bien sûr, dont il avait invité plusieurs représentants givrotins, mais aussi les bénévoles, les membres du CCAS, les pompiers, les forces de sécurité, etc....

La cérémonie s'est terminée par une vibrante marseillaise, qui a été chantée par Marie-Odile Morin-Léger, une chanteuse originaire de Givry, et qui, pour la petite histoire, est aussi membre de la section lyonnaise de la Royal Air Force (aviation anglaise).

Tout le monde s'est ensuite retrouvé à l'ombre des arbres du parc Georges Laporte, pour partager le verre de l'amitié, tout en profitant de l'aubade jouée par l'Harmonie municipale.

L'organisation de cette traditionnelle fête givrotine de rentrée tenait particulièrement à cœur à Sébastien Ragot et à toute son équipe. C'est pourquoi, ils ont décidé de l'organiser dès juillet, conformément à la ligne qu'ils ont toujours tenu dans le cadre de cette pandémie, à savoir « Respectons les règles sans céder à la panique ».

A ce propos, le Maire Givrotin tient d'ailleurs à particulièrement remercier les forains, pour la qualité des échanges qu'il a pu avoir avec eux, dans le cadre de l'annulation de la fête foraine.

Voici le programme de cette édition :

Cet après-midi :

16h30 et 18h au Parc Georges Laporte : animation-spectacle « Soleil Party Club » dédiée aux enfants de 5 à 10 ans (2 représentations de 45mn). Le parc sera spécialement aménagé selon les contraintes sanitaires.

16h : concert de Chor’homs à la Résidence personnes âgées des 7 Fontaines

Soirée : piétonnisation du centre bourg, ouverture de grandes terrasses pour tous les restaurateurs qui vous proposeront ainsi une restauration conviviale « spéciale Fête de la Vigne – Guinguettes 2020 » avec des ambiances musicales diverses :

17h - 19h30 | ROBE GRENAT : Apéritif « happy hours » ambiance Jazz-Soul avec le duo MANON LARDANCHET & XAVIER BOZETTO

18h30 - 20h15 | LE FANTASTICO, LE CLOS DES FLAVEURS, LE SALON : ambiance folk-rock avec deux concerts : DUO MOON (18H30 – 19H15) puis DUO HARV-SIDE (19h30 – 20h15).

20h30 | PLACE DE LA HALLE (LA CADOLE & MAISON BRY) : dégustation de tartes flambées salées et sucrées, avec l’ambiance musicale jazz-swing de MERWAN DJANE

20h30  00h | LA BILLEBAUDE : Bar extérieur avec découverte de 4 bières + 2 concerts : SECOND HAND (duo blues) puis EVE BEKER QUARTET (country folk)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE :

Grande brocante mensuelle organisée par A2C, avec un nombre record de participants (plus de 90 ce matin)

Marché artisanal au centre-bourg organisé par A2C, là aussi avec beaucoup d'artisans présents (plus de 30 ce matin)

Exposition Collective « Fête de la Vigne » à la Halle Ronde par A2C :

Sylvie Lagrange, artiste peintre

Marie-Thérèse Deschaintres, photographe

Corentin Pernet, Illustrations - bande dessinée – peinture

Lalo Vidal, photographe

Stéphane Cailler, graphisme

Virginie alias VirVolt, sculpture

De 9h à 14h : Animation « Les Dimanches à la Halle | Brunch libre & convivial » sur le parvis de la Halle Ronde

Après-midi : Concert à la Billebaude : BLUESTORM

Point important à noter :

En raison de l'affluence attendue et des difficultés de respect de la distanciation physique, une décision préfectorale rend le masque obligatoire, pour toute personne âgée de plus de 11 ans, samedi 5 et dimanche 6 septembre entre 10h et 00h, exclusivement sur les rues et places concernées par l'événement, soit : square Thénard, parc Georges Laporte, place de la Poste, rue de la République, parvis de la Halle ronde, place de l'église, place d'Armes et des anciens combattants.