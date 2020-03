Centre de loisirs et vacances de printemps - Les explications de la mairie de Lux

NFORMATIONS CENTRE DE LOISIRS VACANCES DE PRINTEMPS :

Madame, Monsieur,

En raison de la crise sanitaire actuelle, nous sommes dans l'incapacité de vous dire si notre centre de loisirs fonctionnera pendant les vacances de printemps :

1) En cas de poursuite du confinement, celui sera ouvert aux enfants dont au moins un parent est soignant et en atteste, et dont le second parent apporte un justificatif de son incapacité à garder l'enfant à la maison. Les repas seront à fournir par les familles.

J'invite les parents qui sont dans cette situation et qui auront besoin d'avoir recours à l'ALSH de faire connaître leurs besoins avant le 8 avril prochain auprès de la directrice Lucille Gaudillat de préférence par mail : [email protected], en copie [email protected] ou au 06.60.18.62.28

Selon le nombre d'enfants à accueillir, nous pourrions mutualiser ce service avec d'autres communes. Plus d'informations vous seront communiquées après le recensement des besoins effectué.

2) Si les mesures sanitaires permettent l'ouverture de ce service, alors les inscriptions seront prises à la dernière minute. Les repas seront à fournir pour les premiers jours. Le coût facturé sera alors celui d’une journée ou demi-journée, sans repas.

Il n'y aurait pas de sorties proposées pour cette période.

Monsieur le Maire et les adjoints ont pris la décision, d'accorder la gratuité de l'ensemble des services périscolaires à compter du 16 mars dernier pour les enfants du personnel soignant accueilli à l’école, et ce durant toute la période de confinement.

Merci de respecter les gestes barrières, de rester chez vous afin de prendre soin de vos proches et de vous.

Cordialement,

Stéphane HUGON, 1er adjoint.