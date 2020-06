L'heure de la reprise est annoncée pour nos restaurants (6) - Redémarrage sur les chapeaux de roue pour Les Charmilles à Lux

En cette journée quasi estivale, l'équipe de Marianne et Jean-Philippe Anciaux était aux anges. Signe d'une reprise tellement attendue.

Même si l'hôtel est resté ouvert le temps du confinement avec un dispositif spécial, ce mardi c'était l'heure de la réouverture au Grand Public de la partie restauration. Une réouverture très attendue et très protocolaire conformément aux dispositions voulues par le gouvernement. La majorité de l'équipe a repris le chemin du travail depuis ce lundi, histoire de reprendre ses marques et d'assimiler les mesures pour la réouverture. Pour autant le Chef et deux apprentis sont venus travailler régulièrement ces dernières semaines.

Précautions maximales

L'établissement n'a guère perdu de couverts compte tenu de l'importance des espaces au sein des Charmilles. Les plexiglass ont fait leurs apparitions à l'entrée, la désinffection des mains des clients a été rendue obligatoire à l'entrée, ainsi que le port du masque le temps de rejoindre sa table. Le personnel des Charmilles a adopté le port de la visière pour plus de confort ainsi que la prise de température à leur arrivée au travail. En terme d'impact sur les mariages et la partie traiteur, Les Charmilles n'ont pas encore fait revenir l'intégralité de son personnel, une partie étant toujours en chômage partiel.

Malgré la réouverture du restaurant, Les Charmilles ont d'ores et déjà annoncé le maintien des livraisons de plateaux repas.

L'établissement est ouvert tous les jours midi et soir sauf samedi et dimanche mais ouvert ce dimanche midi, jour de la Fête des Mères - Service 12h/13h45 et 19h/21H15. Réservation 03 85 48 58 08

Laurent Guillaumé