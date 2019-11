Pour renforcer sa sécurité et la vôtre au passage, info-chalon.com passe en https

info-chalon.com vous explique pourquoi.

Après quelques jours compliqués sur le front technologique, info-chalon.com a repris les choses en main et nos techniciens sont à pied d'oeuvre afin d'anticiper un certain nombre de mutations que nous avions mis au programme pour les prochains mois. La première de cette mutation technique qui ne change pas grand-chose en votre qualité de lecteurs, même si sur le fond, c'est un confort indiscutable qu'on vient de vous apporter, est celle d'une connexion toujours plus sécurisée. En vous connectant sur info-chalon.com, vous comme nous, avons la sécurité, désormais en passant par un protocole https, de nos données respectives. Une petite subtilité qui pousse info-chalon.com toujours plus loin dans son efficacité envers ses lecteurs et son professionnalisme reconnu par la Commission Paritaire des publications et agences de presse, instance composée à parité de représentants de l’administration de l’État et de professionnels de la presse. D'autres mutations profondes s'annoncent dans les semaines à venir, mutations sur lesquelles nous reviendrons en temps et en heure. En attendant, merci à toutes et tous pour vos messages d'inquiétude et même d'agacement face à nos soucis techniques de ces derniers jours.

Laurent Guillaumé