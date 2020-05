L'installation du conseil municipal de Chalon sur Saône aux honneurs du journal télévisé de M6

Chalon sur Saône a encore fait la Une nationale ce samedi midi au journal télévisé de M6.

Nathalie Renoux, présentatrice vedette du journal télévisé de M6 annonçait Tourcoing et l'élection de Gérald Darmanin, c'est Chalon sur Saône et l'installation du conseil municipal qui a pris la vedette. Un petit tour chez les colistiers d'En Avant Chalon, non élus, qui regardaient de leurs côtés l'installation et parole donnée à Gilles Platret. Parallèlement, l'élection de Darmanin n'aura accaparé que quelques secondes du journal télévisé.

L.G