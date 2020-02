MUNICIPALES - Et de 5 pour Dominique Juillot à Mercurey !

En 2014, il avait annoncé son dernier mandat mais finalement il rempile. Dominique Juillot sera candidat pour un 5e et dernier mandat municipal. Il s'en explique à info-chalon.com.

Il y a 6 ans, Dominique Juillot s'était engagé à effectuer son dernier mandat municipal, mais il reconnaît ouvertement "qu'on a été tellement pris au cours de ce mandat que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la suite". Par suite, entendez par là, celui ou celle susceptible de prendre le relais. Maire depuis 1995 de la commune de Mercurey, Dominique Juillot fait figure de plus ancien maire de l'agglomération chalonnaise, "l'un des piliers" comme aime à le rappeler Sébastien Martin.

"Je pensais vraiment m'arrêter là" plaide de bonne foi l'élu, "il aurait fallu préparer la suite et créer les conditions d'une continuité du travail entrepris, je ne l'ai pas fait" avant de lâcher "et puis ça m'emmerdait d'arrêter" celui qui fêtera son 66e anniversaire. Le succès remporté par la Saint Vincent Tournante en 2017 et les aménagements du village qui l'ont entouré, sont aussi au coeur de ses envies de repartir pour un 5e mandant municipal. "On a bien bossé tout au long de ce mandat. Sans compter qu'avec le Grand Chalon, il y a une vraie dynamique que j'entends conforter en soutenant Sébastien Martin".

Interrogé sur la question du "mandat trop", Dominique Juillot répond aussitôt "peut-être, il appartiendra à la population de juger".

Sur la rumeur publique laissant entendre que Dominique Juillot n'ira pas au bout du bout, là aussi, la réponse se veut très lapidaire, "j'irai au bout" alors que le nom de Landry Léonard, vice-Président du Grand Chalon et nouvel habitant de la commune, circule régulièrement dans les discussions du village. Le "j'irai au bout" est toutefois nuancé par un "sauf pépin de santé", réfutant toute volonté d'interrompre son mandat pour laisser la place à quelqu'un d'autre à l'image de ce qui avait été fait à Dracy le Fort par Christian Wagener. Profitant de l'occasion donnée, Dominique Juillot souligne son interrogation sur les questions du vieillissement de la population du village à savoir, "quelles sont les services qu'une population est en droit d'attendre ? quels liens socials mettre en place ou renforcer ? Il y a encore tant à faire dans le village" souligne Dominique Juillot qui évoque "l'idée de fédérer les énergies des communes voisines autour de questions partagées" à l'image de celle de l'intergénérationnel.

Au sujet de l'équipe qui sera dévoilée prochainement, "rien n'est arrêté" mentionne l'élu, évoquant un petit "renouvellement" mais également et surtout "une meilleure répartition des tâches et des envies entre les adjoints et les conseillers municipaux. J'ai envie de m'y prendre différemment afin de créer une vraie émulation autour du village". Une émulation qui ne devrait pas se contenter du conseil municipal même si il y a quelques années, une initiative similaire avait été tentée.

A ce jour, aucune liste opposée ne s'est faite connaître face à Dominique Juillot, contrairement aux scrutins de 2008 et de 2014.

Laurent Guillaumé