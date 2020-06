La commune de Mercurey s4associe à la douleur de Brigitte MAROT et de ses enfants le jour des obsèques de Michel décèdé brutalement

Michel était un homme de partage autour de ses passions et en particulier du sport qu il a pratiqué à un haut niveau au RC CHALON.

Épicurien il aimait discuter autour des vins dont il était un fin connaisseur et c est certainement une des raisons pour lesquelles il était si attaché à Mercurey.

A Brigitte son épouse qui a été mon adjointe durant trois mandats et s est investie sans compter aux services des habitants de notre commune et plus particulièrement dans le domaine scolaire , à ses enfants et à toute sa famille je leurs dis toute mon amitié personnelle et la reconnaissance de la commune ».



Dominique JUILLOT