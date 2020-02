MUNICIPALES - Philippe Exertier et Sassenay Ensemble Maintenant présentent leurs ambitions

Avec une réunion publique annoncée le vendredi 21 février à 20h

SASSENAY ENSEMBLE MAINTENANT !

Notre étiquette c’est Sassenay !

Notre liste est sans étiquette politique, intergénérationnelle, composée de femmes et d’hommes de 19 à 76 ans qui s’engagent pour dynamiser la commune, issus de parcours professionnels, personnels et associatifs différents. Nous nous sommes réunis pour imaginer et construire Sassenay demain.

Pour changer les choses, nous pensons qu’il est grand temps de changer de méthode : en évaluant ce qui marche et ne marche pas, en mettant les habitants au cœur des projets de la commune.

Notre ADN est l’écoute et le partage.

C’est ainsi que nous avons constitué l’équipe : en allant à la rencontre des Sénochoises et Sénochois, en les écoutant et en construisant le projet qui leur ressemble.

Sassenay a pris énormément de retard dans de nombreux domaines avec l’équipe municipale en responsabilité depuis 2001 ; comme par exemple l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite qui n’ont toujours pas accès à la salle des mariages, et surtout en terme d’écologie ou de préservation de l’église Saint Senoch.

Sassenay, un avenir, une ambition

Nous proposons pour Sassenay, un projet ambitieux, cohérent et réalisable, placé sous le signe du développement durable et du bien vivre ensemble qui tient compte de l’identité de notre commune, des contraintes financières et qui la projettera vers l’avenir.

Nous souhaitons faire de notre commune un modèle écologique,

une commune qui rassemble, une commune qui respire, une commune qui préserve son patrimoine et ses équipements sportifs, une commune qui rayonne, une commune qui se développe.

La fonction d’élu municipal a évolué et nécessite aujourd'hui des capacités d'analyse, de conception de partage de projets, de recherche de financements et de moyens d'action. C'est une fonction d’élu entrepreneur, avec un esprit ouvert et bienveillant.

Sans ambition et sans projet, nous ne pouvons pas prétendre avoir des subventions de l’état, de la région, du département, du Grand Chalon.

Nous souhaitons être un acteur qui compte davantage au sein du Grand Chalon pour porter haut et fort la voix de Sassenay.

Nos trois axes prioritaires : Grandir, bien vivre et vieillir à Sassenay

Donner la priorité à nos enfants

C’est en souhaitant développer la solidarité intergénérationnelle et en améliorant l’accueil des enfants que notre priorité du mandat s’est avérée être une évidence.

Le projet majeur sera de mieux accueillir nos enfants en construisant un bâtiment éco-responsable dans le parc Victor Hugo, pouvant servir de garderie périscolaire, de restaurant scolaire ouvert également à nos aînés les plus isolés en privilégiant les circuits courts et les produits bio.

Un bon moyen pour attirer de nouveaux parents et ainsi pouvoir conserver nos classes en renforçant l’attractivité de la commune.

Au plaisir de vous retrouver nombreux pour l’avenir de Sassenay

Venez nous rencontrer, échanger et découvrir l’équipe et l’ensemble du projet :

Philippe EXERTIER

Tête de liste « Sassenay Ensemble Maintenant ! »

Réunion publique

Vendredi 21 février 2020 à 20h00

Salle Lamartine

71530 SASSENAY