L’entreprise David Eudo recrute : poste à pourvoir de suite !

Dans le cadre de son développement, la société EUDO David, spécialisée dans la vente et l'installation d'appareils de chauffage bois, granulés et gaz et dans le ramonage, recrute un ou une ouvrier-ière pour l'installation de poêles et cheminées.

Expérience souhaitée dans le bâtiment (petite maçonnerie, plâtrerie, placo, toiture...)

Poste en binôme et possibilité de polyvalence en ramonage.

Poste à pourvoir de suite.

Merci de nous envoyer votre CV par mail

[email protected]