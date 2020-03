"En Saône et Loire, la Démocratie n’est pas confinée" pour Gauche 71

En Saône et Loire, la Démocratie n’est pas confinée.

Mâcon, le 30 mars 2020.

Suite à la déclaration solennelle du Président de la république le 12 mars au soir, nous avons sollicité le président du département dès le 13 mars matin pour connaître les dispositions prises pour les personnes fragiles lors de la commission permanente du 13 mars après-midi. Il a immédiatement convenu de les dispenser de séance par précaution, ainsi que les collègues maires occupés à préparer la fermeture des écoles.

Depuis ce dialogue constructif se poursuit entre l’exécutif départemental et le groupe de la minorité départementale et nous nous en félicitons.

La situation de crise que nous vivons collectivement appelle à la clarté, au sérieux et à la solidarité. Il ne s’agit pas d’approuver systématiquement, mais de transmettre en responsabilité les éléments dont nous disposons dans 13 des 29 cantons de ce département.

Nous exerçons notre mandat de conseillères et conseillers départementaux au plus près du terrain et sommes à l’écoute des besoins des territoires que nous transmettons au Président du département, comme il nous informe des dispositions qu’il peut prendre et dont nous nous faisons le relais lorsque c’est nécessaire.

La démocratie n’est pas confinée en Saône-et-Loire, et nous la poursuivrons à distance et dans le respect des gestes barrières.

Notre groupe reste joignable au 0385353580 ou par courriel [email protected]

Et en remerciements à tous ceux qui se dévouent pour nous soigner, nous approvisionner, faire fonctionner des services, un seul geste : restons chez nous.

Evelyne COUILLLEROT et Violaine GILLET, coprésidentes du Groupe Gauche 71 au conseil départemental de Saône et Loire et les 26 élu-e-s du Groupe.