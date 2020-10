Lettre ouverte à Monsieur le Directeur Général Hesperia 71

A Monsieur Thierry Fromont

Directeur Général Hesperia 71

Zone Corolis rue Evariste Galois

71210 Torcy

Lettre ouverte à Monsieur le Directeur,

La CGT Santé et Action Sociale 71 s’est adressée à vous par plusieurs courriers d’alerte concernant la COVID restés sans réponse depuis le début de l’année. Vous prêchez le dialogue social sans l’appliquer.

Pourquoi a-t-il fallu le « cluster » à la Maison d’Accueil Spécialisée du Breuil pour que vous preniez vos responsabilités en tant qu’employeur ? Vous êtes responsable de la santé mentale et physique des salariés de vos établissements. Vous n’êtes pas sans savoir que l’association accueille un public fragile et sensible face à la pandémie.

La CGT vous avait déjà interpelé lors de la phase du déconfinement où le personnel n’avait pas les Equipements de Protection Individuels nécessaires. 41 personnes ont été testées positives à la MAS du Breuil courant septembre (information relayée par la presse)

Sur le site du Breuil, le personnel n’a toujours pas le matériel pour nettoyer et désinfecter les surfaces communes. Le personnel doit être muni de masques FFP2 lorsque les résidents sont testés positifs. Les mesures d’hygiène ne sont pas respectées dans les établissements. Les protocoles ne sont d’ailleurs pas identiques partout. Certains établissements du groupement d’Hespéria avaient les EPI depuis le départ alors que d’autres non. Pourquoi ne pas avoir uniformisé les prises de températures, les équipements et les procédures ?

La CGT vous demande de respecter ses représentants du personnel et de répondre à leurs interrogations.

En tant que Directeur Général, vous êtes responsable de l’application de vos directives auprès de vos directeurs.

Nous restons ouverts à un travail de concertation constructif.

Pour l’USD CGT Santé et Action Sociale 71 Hervé MAILLOT Secrétaire Général