"Omniprésents durant la campagne électorale, les Chalonnais se posent la question : où sont passés MM Platret et Martin ? " s"interroge Nathalie Leblanc

Communiqué de Nathalie Leblanc - Cultivons Chalon

Des questions, peu de réponses

Après un mois de confinement et alors que nous sommes partis pour quatre semaines supplémentaires, indispensables pour permettre à notre système de soins de faire face au mieux à l’épidémie de Covid-19, il est temps de faire un bilan de l’action – ou plutôt de l’inaction – de nos exécutifs locaux. Omniprésents durant la campagne électorale, les Chalonnais se posent la question : où sont passés MM Platret et Martin ? Ce moment de confinement, difficile pour tous, aurait pu être aussi un moment pour travailler autrement et innover.