Coup de gueule d'un cycliste énervé à Chalon sur Saône

Un autre lecteur répond au cycliste.. et une autre réponse..et encore une. Les réactions se suivent.

Je souhaite porter à l'attention de l'équipe d'Info Chalon un fait qui révèle une fois de plus la vision réductrice du vélo dans notre pays, et en particulier au niveau de la mairie de Chalon-sur-Saône (déjà spécialiste du non-respect de la loi LAURE...). Un arrêté a été pris pour fermer plusieurs pistes cyclables dans la ville et ainsi renforcer le confinement. Or il me semble que le vélo, notamment pour se rendre au travail, n'est pas interdit, et permet au contraire une bonne distanciation sociale par rapport aux transports en commun par exemple. Cet arrêté me semble considérer une fois de plus que la bicyclette n'est qu'un instrument de loisir, de balade dominicale, et non un moyen de transport écologique, sûr, améliorant la santé de ceux qui l'utilisent... A l'heure où de nombreuses villes annoncent qu'elles ouvriront de nouvelles pistes cyclables pour le déconfinement, voire les ont déjà mis en place en ce moment même, le passéisme de ma ville sur cette question me désespère.

Comble de l'aberration : certaines des pistes fermées sont précisément celles qui permettent aux soignants et aux patients... d'accéder à l'hôpital public !



Cordialement

Un cycliste énervé

Si vous tombez en vélo vous prendrez égoïstement la place de quelqu'un qui en a plus besoin que vous en cette période si dur ? Dans ma famille proche j'ai un cycliste professionnel. Son métier est le vélo. Cependant il pense aux autres avent lui et se dit qu'il ne peut pas courir le risque de prendre un lit d'hôpital en plus... Oui prendre sa voiture est également un risque tout est un risque... Mais regardez bien les transports en commun car les quelques bus que je vois passer ne sont pas complet loing de là.

Merci.

Nicolas

Ce Nicolas n’est pas vraiment clair dans ses propos...si on préfère prendre un vélo car écologique et permet de faire un peu d’exercice je trouve ça bien. Nicolas connaît les tarifs des transports bus à Chalon et je lui souhaite de venir me voir à mon domicile où ses gros engins de m...! bruyants passent dès 6h00 du matin dans ma rue, son état d’esprit doit aller avec le cyclisme professionnel qui se fiche de l’environnement cf. les tours professionnels qu’on peut voir en images télévisées.

Jean-Luc.