MUNICIPALES - "Vague verte : la victoire d’une écologie des actes porteuse d’espoir" pour Claire Mallard

L’écologie vient de faire un grand pas. La réussite des écologistes, partout en France, traduit la prise de conscience des français/es prêts à engager la transition de nos modes de vie. Parce que nous n’avons plus le temps d’attendre, c’est bien la volonté d’agir et d’une écologie concrète qui ont gagné dimanche soir. Les français sont prêts, ça tombe bien, les écologistes aussi. Malgré le verdissement des discours des partis classiques, les citoyens avec le vote écologiste estiment que ce sont les écologistes les mieux placés pour améliorer leur destin.

Agir pour le climat, lutter contre les inégalités sociales et régénérer notre démocratie, voilà notre feuille de route. Celle d’un projet fédérateur porteur d’une nouvelle espérance qui concilie la lutte contre la fin et du mois et la fin de monde.

L’abstention qui a battu des records lors de cette élection confirme la crise globale que traverse notre pays depuis plusieurs années. L’écologie, attachée à des pratiques démocratiques participatives et inclusive doit être une réponse à cette crise de confiance. Il n’y a pas de fatalité, juste de l’espoir à cultiver.

L’écologie s’implante durablement en Bourgogne Franche-Comté. C’est inédit. Les écologistes, à travers de nombreuses listes, ont rassemblé des citoyens, des associatifs, des alliés politiques quand ils le pouvaient, autour d’un projet bienveillant qui imagine le monde d’après, un monde apaisé qui tourne la page d’un système qui broie les humains et détruit la planète. Un monde de la coopération et de l’harmonie entre la nature et les êtres humains. A Dijon, Besançon, Beaune, Sens, Chalon, Nevers, Dole, Creusot, Mâcon, Montceau- les-Mines, Varennes-Vauzelles... nous avons traduit cette envie et ce besoin de transformer nos territoires.

La victoire des écologistes et des alliés à Besançon ouvre des perspectives nouvelles. Nous avons pour la première fois, un « laboratoire de l’écologie » à grande échelle en Bourgogne Franche-Comté.

Rien n’arrête une idée dont le temps est venu.



Claire Mallard, Secrétaire Régionale EELV Bourgogne.