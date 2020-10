Assassinat du professeur d'histoire-géographie - La réaction de la FCPE Saône et Loire

La FCPE de Saône-et-Loire adresse toutes ses condoléances à la famille et aux proches de l’enseignant victime d’un acte terroriste qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. Elle apporte également tout son soutien Républicain et citoyen à ses collègues enseignants, aux élèves de ce collège et à leur familles. Elle témoigne toute son affection aux parents d’élèves engagés au quotidien dans la vie cet établissement. Nous nous associons à l'ensemble de la communauté éducative de ce pays, dont nous faisons activement partie, pour défendre l’Ecole de la République et serons toujours là pour défendre ou promouvoir les valeurs de l’Idéal Républicain.

Nous nous associons à l'appel à manifestations, ce dimanche à 15h à Mâcon et Chalon-sur-Saône et invitons nos adhérents à y participer dans le strict respect des gestes barrière.