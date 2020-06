2022... Interrogé sur France Inter, Arnaud Montebourg a ouvert portes et fenêtres !

Chassez le naturel... il revient au galop ! Lorsqu'un politique vous promet que LA politique est terminée pour lui et qu'il tourne la page pour de nouvelles aventures... Entendez par là qu'il ferme juste la fenêtre ! Depuis le confinement, Arnaud Montebourg, ancien Président du Conseil Départemental de Saône et Loire et ancien candidat aux primaires présidentielles du Parti Socialiste, revient médiatiquement. Il multiplie les sorties et surtout les mauvais coups à destination du gouvernement et de son pilotage de la crise COVID19. Interrogé par Nicolas Demorand sur France Inter ce vendredi matin, Arnaud Montebourg n'a pas dérogé à la règle et l'ancien parlementaire a décoché les flèches sur des sujets dont il montre une certaine maîtrise. A la question des ambitions pour 2022, Arnaud Montebourg a ouvert toutes les perspectives, à savoir celle de se ranger derrière une candidature portant ses idées mais aussi celles d'aller plus loin. Rendez-vous est donc pris !

L.G