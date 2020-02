Guillaume Garot, député de Mayenne, ce lundi soir à Chalon sur Saône, sur la question du gaspillage alimentaire

Il est l'invité de la députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier.

ommuniqué de presse :

Avec le Conseil citoyen de la 4ème circonscription, la députée Cécile Untermaier propose la tenue d’un Atelier Législatif Citoyen, sur le thème du gaspillage alimentaire.

Le député de la Mayenne, ancien ministre, Guillaume GAROTviendra animer cette rencontre. Il s’agit du meilleur spécialiste en France de cette question et je vous invite à noter la date.

La question du gaspillage alimentaire se pose à nous toutes et tous, dans notre vie quotidienne et dans les espaces publics que doivent gérer les collectivités locales, les associations et autres organismes. Une chaîne de l’anti-gaspillage doit être mise en place au profit de l’intérêt général et de la lutte contre la précarité.

L’Assemblée nationale a adopté le 21 janvier 2020 le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Ce texte va dans le bon sens mais à trop petits pas. C’est ce que nous expliquera Guillaume GAROT. Je vous remercie de bien noter l’événement et de venir participer à cette rencontre inédite sur un sujet complexe. Cet atelier se tiendra le

Lundi 10 février 2020 à 18h30

Salle de conférence

Maison des associations - Espace Jean ZAY

4, rue Jules Ferry

71100 CHALON-SUR-SAONE