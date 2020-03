MUNICIPALES - Procuration et même résiliation de procuration, comment ça marche ?

A désormais une toute petite semaine du 1er tour des élections municipales, l'heure est à l'obtention du maximum de procurations pour les candidats. Info-chalon.com vous dit tout.

Pour bien faire, cliquez ici pour obtenir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Un document à remplir et à présenter en personne au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche. Attention, le mandant et le mandataire doivent tous les deux être inscrots sur les listes électorales de la même commune (pas forcément le même bureau de vote). Si toutefois, votre état de santé ne vous permet pas de vous rendre auprès de la police ou de la gendarmerie, vous pouvez demander à ce qu'on vienne chez vous. Attention, cette demande sera uniquement sur présentation d'un certification médical ou d'un justificatif d'infirmité.

Précision somme toute utile dans des contextes électoraux, ce n'est pas parce que vous avez délivré une procuration à quelqu'un que vous ne pouvez pas l'annuler ! Il suffit juste de remplir le même formulaire et de le présenter à nouveau. A noter également que si vous souhaitez voter le jour J malgré une procuration, c'est le premier vote qui sera pris en compte.